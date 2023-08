Con gran actuación de Messi el Inter avanza en la Leagues Cup

La oncena de Miami, en la que juega el argentino y el FC Dallas empataron a cuatro goles por lo que se fueron a penales en los que finalmente ganaron por cinco goles a tres

El Inter de Miami y el FC Dallas protagonizaron un auténtico partidazo en el duelo correspondiente a los Octavos de Final de la Leagues Cup. Lionel Messi, capitán de las Garzas jugó de manera espectacular y fue fundamental para que su equipo empatara 4-4 y finalmente avanzara en la tanda de penales (3-5).

Con tan solo seis minutos de partido, Lionel Messi se combinó con Jordi Alba para cosechar un golazo espectacular y abrir el marcador a favor de Inter de Miami. Después de un destacado contragolpe el español asistió al artillero argentino quien sacó un cañonazo desde los linderos del área para fulminar el arco de Maarten Paes.

No obstante, el FC Dallas se volcó al frente y al minuto 37 lograron poner tablas en el marcador gracias al mediocampista argentino Facundo Quignon, quien aprovechó un servicio de Marco Farfán para colgar el 1-1. El estadounidense hizo un esfuerzo impresionante para desbordar por la banda izquierda, liberar espacio y mandar el servicio. Del mismo modo, a tan solo unos minutos de que el partido se fuera empatado al medio tiempo, el FC Dallas organizó un efectivo contragolpe comandado por Jesús Ferreira. El delantero estadounidense mandó una brillante asistencia y posteriormente Bernard Kamungo hizo una jugada pletórica para poner el 2-1.

Para la segunda mitad, ambas escuadras mostraron garra y determinación por marcar, sin embargo, tal vez no de la manera que esperaban. Pues aunque es una realidad que Alan Velasco brilló para marcar el 3-1 (63’) a favor de los Cowboys y Benjamin Cremaschi hizo lo propio con el 3-2 (65’), los dos tantos siguientes fueron en propia meta.

Con el ataque de los locales a tope, el delantero finlandés Robert Taylor regresó para tratar de ayudar a sus compañeros, no obstante, un servicio por parte del FC Dallas terminó por impactar en su pierna y marcó el 4-2 para el rival.

De igual manera, al minuto 80 Marco Farfan se equivocó al tratar de repeler un tiro libre de Lionel Messi y mandó a guardar la pelota en su propia portería. Pese a la buena posición de Maarten Paes, la jugada fue tan rápida que el portero neerlandés no pudo reaccionar.

Como una de las épicas jugadas que ha protagonizado el que es considerado “el mejor futbolista de todos los tiempos” Lionel Messi se lució con un brillante tiro libre para empatar el marcador con un 4-4 y mantener vivas las esperanzas de la escuadra de Gerardo Martino. Ya en la tanda de penales, la Pulga anotó el primer tiro para las Garzas.

Paxton Pomykal falló para el FC Dallas y finalmente Benjamín Cremaschi sumó el tanto de la victoria para que el Inter de Miami avanzara a los Cuartos de Final.

