Concreta Toño Astiazarán acuerdo con Inegi

Personal de dependencias municipales tendrán más herramientas tecnológicas y recibirán capacitaciones y talleres para evaluar el servicio a los habitantes y establecer acciones de mejora

Para que personal del Ayuntamiento de Hermosillo reciba capacitaciones, talleres y apoyo técnico y tecnológico por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, firmó un convenio marco de colaboración con Guillermo Ornelas Romero, director regional de esa institución.

“Lo que no se mide no se puede mejorar, es una frase que incluso utiliza Coneval con mucho éxito y creo que, para poder llevar a cabo una medición oportuna, una evaluación de las políticas públicas, sin duda alguna no hay mejor aliado que el Inegi”, agregó Toño Astiazarán al referirse a este acuerdo en apoyo a las labores del Ayuntamiento.

El director regional del Inegi, platicó sobre la relevancia de la institución como uno de los motores fundamentales para la toma de decisiones en las políticas públicas al generar información estadística y geográfica de calidad pertinente, veraz y oportuna que ofrece el Gobierno a la sociedad.

“Esta es una puerta de entrada, es un convenio marco que nos va a dar cobijo para después firmar convenios específicos. Entre otras cosas están compartir también instalaciones y después firmar convenios de intercambio concreto de un sistema integral de administración informático que opera en el Inegi con algunos módulos como inventarios, transporte, almacén y adquisiciones que eso permite darle transparencia”, destacó.

La ceremonia celebrada en el auditorio del Inegi en el Centro de Gobierno contó con la presencia de Florencio Díaz Armenta, secretario del Ayuntamiento de Hermosillo; Irma Laura Murillo Lozoya, contralora Municipal y Miriam Guadalupe Villegas Vega, coordinadora estatal del INEGI en Sonora, entre otros funcionarios.

