Damar Hamlin vuelve a entrenar con Bills tras paro cardiaco

El safety de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, volvió a entrenar con el equipo sin restricciones luego del paro cardiaco que sufrió la temporada pasada

El jugador de futbol americano Damar Hamlin, integrante los Buffalo Bills de la NFL, volvió este lunes a entrenar al 100% y sin restricciones casi siete meses después del paro cardiaco que sufrió en pleno partido la temporada anterior.

El ‘safety’, de 25 años, estremeció al mundo del deporte el pasado 2 de enero al colapsar durante un partido de los Bills contra los Cincinnati Bengals.

Hamlin, que había efectuado una fuerte tacleada, tuvo que ser reanimado por los paramédicos en el campo y evacuado a un hospital de Cincinnati en estado crítico, mientras el partido quedaba suspendido.

En una rápida recuperación, el jugador fue dado de alta nueve días después para completar su recuperación en casa. En abril fue autorizado por los médicos a retomar las prácticas con su equipo con ciertas limitaciones.

Este lunes, Hamlin participó en su primera práctica completa sin restricciones de contacto bajo los aplausos de cientos de aficionados que acudieron al entrenamiento en Rochester (Nueva York):

Mi familia, mi madre y mi padre, me apoyaron en cualquier decisión que yo tomara, de jugar o no. Yo tomé mi decisión y voy a vivir con ello”, declaró después Hamlin.

Los Bills disputarán su primer juego de preparación el 12 de agosto contra los Indianápolis Colts y abrirán la temporada el 11 de septiembre contra los New York Jets.

