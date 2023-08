De nueva cuenta se manifiesta docente indígena mayo en Palacio de Gobierno

Ivanova de los Reyes

De nueva cuenta, se manifestó en Palacio de Gobierno el joven docente indígena mayo quien desde el 2018 fue separado de su servicio por parte de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), a raíz de una evaluación que considera injusta.

Gabriel Moisés Verdugo Alcantar, quien se desempeñaba como profesor de prescolar en los Tanques, Álamos, señaló que derivado de la demanda que interpuso en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tras la destitución de sus funciones, no han querido restituirlo en su servicio y darle su plaza.

“Tengo una demanda por despido porque fue ilegal la evaluación, entonces quieren que desista de la demanda para entregarme la plaza. Bueno, que me paguen primero el año que me dejaron sin trabajar porque fue injusto y no quieren; ahora dicen que me espere a la resolución de la demanda o que me vuelva a evaluar para darme la plaza”, dijo.

Recordó que cuenta con una respuesta legal basado en el segundo transitorio del Tercero Constitucional y administrativo, para que se le dé el nombramiento, además de contar con una orden de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para que se le asigne la basificación, pero han hecho caso omiso, pues lo están condicionando al desistimiento de la demanda pese a tener tres años sin ejercer, y sólo le han otorgado interinatos a raíz de sus manifestaciones.

Asimismo, mencionó que desde abril pasado ha solicitado sea incluido en una lista para acceder a un préstamo de mejora de vivienda

y le ha sido negado por orden de Ramón Leyva, secretario particular del Secretario de Educación y Cultura, Aarón Grageda.

“Voy a permanecer aquí porque quiero que semestre conteste otra vez y que se me incluya en la lista para obtener un crédito de mejoramiento de vivienda, porque tengo derecho”, expresó.

