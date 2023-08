Defiende contenido de nuevos libros de texto

El titular de la SEC, Aarón Grageda; El funcionario estatal dijo que los nuevos libros buscan reforzar el conocimiento y protección de la salud de las y los menores

Ivanova de los Reyes

Los nuevos libros de texto del modelo de Nueva Escuela Mexicana que se empezará a implementar a partir del nuevo ciclo escolar 2023-2024, que inicia el próximo 28 de agosto, están elaborados estrictamente para reforzar su conocimiento y protección de la salud de los niños y niñas, señaló Aarón Grageda Bustamante.

Lo anterior, en torno a la alarma que ha causado en redes sociales el contenido que se maneja en los nuevos libros de texto para educación básica, donde se hacen señalamientos explícitos sobre el tema de la sexualidad.

El titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), mencionó que los nuevos libros de texto gratuitos serán para todos los estudiantes de educación básica, iniciando de primero a cuarto grado, luego quinto y sexto, y después para los tres grados de secundaria.

“Todo el mundo entramos con el nuevo modelo de Escuela Mexicana el 28 de agosto y estamos muy contentos porque los nuevos libros de texto vienen en un paquete muy profundo que no se tenía desde hace décadas. Este complejo sistema de la reforma educativa, no solamente son los libros de texto, sino son las becas Benito Juárez, la Escuela es Nuestra y la Red Verificación del Magisterio, es decir, un componente real y no estrictamente administrativo”, apuntó.

Resaltó que los estudiantes que llevaban el anterior modelo educativo serán conducidos a través de una secuencia de conocimientos para darle continuidad al aprendizaje.

Grageda Bustamante explicó que el tema de la sexualidad se aborda de una manera muy responsable, como lo establece la Unesco y la Constitución, ya que son temas que debe conocer cada niño y niña en un país donde cada día hay cerca de dos mil partos de madres adolescentes.

“¿Qué es lo nuevo que pudiera ser alarmante para una sociedad que no quiere ver esos temas?, el funcionamiento de procesos como la menstruación, el funcionamiento de procesos de erección y de la eyaculación, a través de elementos llevados a nivel taller para la comprensión, cuidado y protección de la salud reproductiva de los niños y niñas”, argumentó.

El funcionario estatal, hizo un llamado a los padres de familia a confiar en que, con lo que se está educando a sus hijos es estrictamente para su protección, científicamente conducido y señalado por organizaciones internacionales, y aclaró que los elementos que han circulado a través de las redes sociales está totalmente fuera de contexto.

