Descarta negligencia en caso de feminicidio

María Dolores del Río, recomendó que al llamar al 911 se advierta al operador si sienten que la integridad física está en peligro para ser canalizado al protocolo Salva

Un exhorto a las personas a que cuando hagan la llamada a la línea de emergencia 911 le digan al operador si sienten que integridad física corre peligro, para que sea canalizado a la coordinación Salva, hizo María Dolores del Río Sánchez.

La titular de la secretaría de Seguridad Pública del Estado, explicó que las llamadas al 911 se clasifican de acuerdo a la situación, si se trata de seguridad, de salud o protección civil, y una vez determinada, si es procedente, el operador tipifica y ubica el incidente.

Con base en los datos recopilados se despacha a las unidades, y cuando llega la autoridad tiene la responsabilidad de atender y llamar al 911.

“En este caso, (el feminicidio de Alma Lourdes), lamentablemente, no existió previo al primer incidente, donde se menciona la presencia de una persona agresiva en carnicería, cuando se recibe una llamada el operador puede ver, si se trata de violencia hacia la mujer, en este caso no había reincidencia, se catalogó como persona agresiva y fue canalizado a Policía Municipal, pero ya no se encontraba la persona. Dicen había habido un conflicto y una persona agresiva, con esa información no se envió a la coordinación Salva”, señaló.

Cuando llega el segundo reporte, acude la Policía Estatal, se activa Código Rojo por tratarse de un homicidio, y es cuando los empleados facilitan el video a la policía, las autoridades no habían tenido acceso a un video que empezó a circular, agregó.

Del Río Sánchez puntualizó que un reporte se canalice a la coordinación Salva debe tratarse de casos de violencia familiar, violencia a menores o hacia la mujer, donde esté en riesgo su integridad física.

Por lo que, reiteró el llamado a la ciudadanía que al momento de hacer el reporte al 911, le digan al operador si está en riesgo su vida para que, de manera inmediata sea canalizado al Protocolo Salva.

