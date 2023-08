Desean que Carlos Vela vuelva al Tri

El director de Selecciones Varoniles y el técnico del TRI buscarán tener un acercamiento con Carlos Vela, para explorar la posibilidad de que vuelva a la Selección Mexicana

En el marco de la presentación del Proyecto de Selecciones Nacionales, en donde se dio a conocer el nuevo Modelo de Trabajo 365, el director de Selecciones Varoniles, Duilio Davino, aseguró que habrá un nuevo acercamiento con Carlos Vela.

Poco antes del arranque de la Copa del Mundo de Qatar 2022, Carlos Vela reiteró su postura de no volver a formar parte de la Selección Mexicana, el delantero del LAFC señaló que había culminado su etapa como seleccionado nacional. Sin embargo, tanto Duilio Davino, como Jaime Lozano, director técnico de Tri, buscarán un nuevo acercamiento.

Sí, sí voy a hablar con Carlos Vela, Jaime va a hablar con Carlos Vela, para ver cómo está y saber si él quisiera regresar y si está en un momento bueno futbolísticamente Jaime lo decidirá. La selección es de todos y nadie tiene las puertas cerradas, lo que necesitamos aquí es tener a los mejores y a los más comprometidos”, indicó Davino.

Aunque fue tajante al asegurar que no se trata de una labor de convencimiento. A decir del directivo, todos los jugadores que forman parte de la Selección Mexicana deberán hacerlo con convicción.

Se merece una llamada, decirle que la puerta de la Selección está abierta para todos. Aquí no se trata de convencer, cuando un jugador no quiere venir, no quiere venir. Si un jugador pasa por un buen momento y el entrenador decide llamarlo, la Selección es de todos”, concluyó.

