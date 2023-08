Destacan transparencia en asignación de plazas en el Colegio de Bachilleres

Se seleccionaron 193 docentes temporales con base a criterios de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros

Ivanova de los Reyes

Un total de 193 maestros fueron seleccionados en el proceso de admisión para la asignación de carga docente del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach), donde se están ofertando 170 plazas, informó Rodrigo Arturo Rosas Burgos.

El director general de la institución, explicó que este proceso para la asignación de plazas temporales se realiza cada año y está regulado por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm).

“Iniciaron poco menos de 400 pero tenían que cumplir un conjunto de etapas, documentación, etcétera, y quedaron en total 193 que fueron colocados en una lista de prelación”, dijo.

Señaló que en este proceso se tomó en cuenta el puntaje obtenido en el curso de exploración de unidades para la docencia en educación media superior, cursos extracurriculares, capacitación didáctica y pedagógica, y experiencia docente.

Las plazas son de hora, semana, mes, y todas son de carácter temporal, y se asignarán según la disciplina en la que participó el aspirante.

“Las vacantes son aproximadamente mil 700 horas, equivalentes a 170 plazas, y eso es lo que está ofertando. Los participantes están organizados por prelación y tienen oportunidad de seleccionar hasta un máximo de 40 horas de carga a académica a la semana”, detalló Rosas Burgos.

El director general del Sistema Cobach, resaltó que este proceso asegura la transparencia en la designación de docentes, donde se evalúa su experiencia y capacidades, en beneficio de su labor y la de los estudiantes en las aulas.

Agregó que los docentes seleccionados se incorporarán este semestre 2023-2024, que inicia el próximo lunes 14 de agosto, y quedarán en la lista de prelación para continuar el siguiente semestre.

Carecen de notificación sobre aumento

Autoridades del Colegio de Bachilleres de Sonora no han sido notificados oficialmente por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sobre el 8.2 por ciento de incremento salarial y retroactivo que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, declaró Rodrigo Rosas Burgos.

El pasado martes trabajadores sindicalizados de Cobach, encabezados por el dirigente sindical Eleazar Herrera Araujo se manifestaron frente a Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades el pago de este incremento y retroactivo a febrero.

Al respecto, el director general del subsistema, dijo que se reunirán con los agremiados para clarificar particularmente el tema del aumento, por tratarse de una disposición federal.

“Puede que se haya determinado a nivel federal algún porcentaje de aumento, pero no hemos recibido notificación oficial de ese porcentaje de incremento y por lo tanto, no estamos en posibilidades de hacer una oferta”, aclaró.

Rosas Burgos subrayó que, por tratarse de un anuncio oficial del presidente de la República, la SEP debe notificar de manera oficial a los distintos subsistemas del país.

“Mientras nosotros no tengamos la formalidad de cuánto es el aumento y en qué proporción es, no podemos nosotros comprometernos a la entrega de eso”, expuso.

