Eliminan Rayados de la Leagues Cup; Nashville se impone dos goles a cero

Rayados no logró vencer a Nashville en las Semifinales y, con esto, concluyó la participación de equipos de la Liga MX en el torneo

Agencias

Nashville se sobrepuso a dos goles anulados y calificó a la final de la Leagues Cup 2023 luego de vencer a los Rayados de Monterrey por dos goles a cero, consiguiendo también su boleto a la ‘Concachampions’ 2024, durante un encuentro en el que existió polémica arbitral cuando el partido se encontraba empatado sin anotaciones.

La primera jugada de peligro en el encuentro terminó al fondo de las redes de Monterrey (12’), sin embargo, pese a la gran anotación conseguida por Hany Mukhtar, el extremo estadunidense Alex Muyl fue quien hizo por el balón cuando se encontraba en posición indebida por lo que el marcador en el Geodis Park no se movió.

Los dirigidos por Fernando Ortiz no bajaron los brazos y con un disparo cruzado de Sergio Canales (19’) tocaron la puerta estadunidense; minutos más tarde, el partido se tornó de ‘ida y vuelta’, donde Alex Muyl no llegó a rematar el centro ‘envenenado’ de Mukhtar y Erick Aguirre respondió con un ‘tiro-centro’ que se estrelló en el travesaño.

Ya en la parte final del primer lapso (40’), fue nuevamente Hany Mukhtar quien puso en predicamentos a la zaga regiomontana con un ‘cabezazo’ en el que Esteban Andrada sacó su mano izquierda, lanzó el ‘zarpazo’ y evitó la caída de su marco.

Para el complemento, ambos conjuntos realizaron modificaciones en busca de meterse a la final de la Leagues Cup 2023, siendo los mexicanos con la mejor aproximación antes de que se cumpliera la hora de juego (54’) donde Lukas MacNaughton ‘atropelló’ a Stefan Medina en los linderos del área e inexplicablemente el silbante no marcó penal a favor de los de la Sultana del Norte pese a consultar la jugada en el VAR.

La supremacía por parte de Rayados se mantuvo y con asociaciones en tres cuartos de cancha, llegaron hasta el remate, sin embargo, fue el último toque el que no lograron hacer valer para conseguir la ventaja ante los estadunidenses.

Esteban Andrada dividió el balón buscando ganar la posición a los defensas rivales, sin embargo, el duelo aéreo en mitad de cancha fue ganado por Walker Zimmerman, el balón cayó en los pies de Hany Mukhtar, quien cedió a Sam Surridge, mismo que definió el segundo poste para poner en ventaja a Nashville (1-0) en el minuto 67; ocho minutos más tarde, Nashville sufrió su segundo gol anulado por fuera de juego.

Pese a que la escuadra regiomontana se volcó al frente, los disparos de larga distancia fueron bien custodiados por el arquero Elliot Panicco y su defensa, consiguiendo así el pase a la final del certamen; en el 90+6′ Fafà Picault puso el ‘clavo en el ataúd’ al anotar el 2-0 a favor de Nashville tras vencer en un ‘mano a mano’ a Luis Romo.

El partido por el título de la Leagues Cup 2023 se disputará el próximo sábado 19 de agosto (horario por confirmar) entre Nashville e Inter Miami en la cancha del Geodis Park​, donde se buscará al primer ganador del certamen bajo el nuevo formato.

Comparte esto: Twitter

Facebook