En Pocas Palabras

Ernesto Gutiérrez Ayala

Se esperan lluvias durante toda la semana en Hermosillo

Según los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (CNA), este martes lloverá igual que el pasado sábado, nada más que con vientos de más de 80 kilómetros por hora. El sábado los vientos alcanzaron una velocidad de 60 kilómetros por hora.

Esto se lo recuerdo a los directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que el aguacero no los agarre desprevenidos y no digan después que nadie se los dijo. Sobre aviso no hay engaño. De hecho, los ciudadanos debemos de estar prevenidos ya que los vientos huracanados y el agua no respetan nada.

Hacía mucho tiempo que no veía esa combinación de tanta agua de lluvia con vientos huracanados en Hermosillo, por eso se registraron muchos destrozos y postes de energía eléctrica arrastrados por el fenómeno, que “se llevó” todo lo que encontró a su paso.

Hasta unos carritos de un supermercado se los llevó el viento, todos ellos iban bien formaditos. Después los carritos para el mandato fueron recuperados por sus dueños. Muchos frondosos árboles viejos y otros nuevos, fueron sacados desde su raíz al no aguantar lo fuerte del viento y la tupida lluvia.

Es raro que en Hermosillo llueva tantos días seguidos, porque es una ciudad que no está impuesta a recibir aguaceros y, al parecer el mes de julio se despedirá con lluvias y agosto iniciará con lluvia, según los pronósticos y estos no han fallado en este año.

Qué bueno nos bendiga Dios con mucha agua de lluvia, ahora a nosotros los habitantes de este terruño debemos de protegernos lo más que se pueda para que el agua y el viento no nos afecte. Sin embargo, las autoridades, municipal y estatal, deben de estar atentas para proteger a la ciudadanía que viven en zona de riesgo.

La temporada de lluvias apenas van a empezar, agosto y septiembre, así es que agárrese de donde pueda para que no se lo vaya a llevar el viento. Se pronostica una semana lluviosa al empezar el mes agosto, ojalá le sigan atinando los científicos para que siga lloviendo en Sonora.

Las lluvias son generales en los 72 municipios, qué bueno. Ojalá que todas las instancias de gobierno estén muy pendientes de la ciudadanía en esta temporada de lluvias, principalmente a aquellas familias que vivan en viviendas que no aguanten los fuertes vientos y los chorros de agua que cae del cielo.

No sé qué tantos destrozos causaron la lluvia del pasado sábado en Hermosillo, pero la colonia Las Granjas, entre otras, fueron afectada con un corte de energía eléctrica por 15 horas, y tres horas más el domingo. No sé si es deficiencia de las CFE, o de plano estuvo muy fuerte el fenómeno de lluvia y un rayo que inició el fuerte aguacero y los intensos vientos. Estuvieron fuertes estas dos combinaciones, lluvia y vientos muy fuertes. De plano daba miedo salir a la calle, incluso en carro.

Supervisa Toño Astiazarán acciones para reparar daños provocados por la lluvia

Quien no se quedó de brazos cruzados fue el presidente Municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, quien en pleno domingo realizó un recorrido y constató las acciones de respuesta a los daños que la lluvia del sábado ocasionó a la infraestructura de la ciudad, principalmente los que representan riesgo para la ciudadanía de esta capital.

El alcalde inició su recorrido en el camellón de la calle Hidalgo, esquina con Garmendia donde trabajadores de Servicios Públicos Municipales realizaban acciones para trocear y retirar un árbol caído junto al poste de una luminaria que también cayó.

Luego presenció las maniobras de una empresa privada para el levantamiento de un anuncio espectacular derribado y que en su caída ocasionó daños en varios comercios en el bulevar Colosio, entre Real del Arco y Herrerías.

En este último lugar el presidente Municipal conversó con las vecinas María Rivera Camou y Janeth Luna Rivera, a quienes explicó que estas infraestructuras son negocios propiedad privada pero el Gobierno Municipal regula a través de un permiso, el cual incluye entre los requisitos la contratación de un seguro que cubra eventuales daños a las personas residentes o sus bienes.

Junto con colaboradores de Cidue y la CMPC, constató las reparaciones en proceso por la caída de un poste de CFE y un semáforo en Solidaridad y Paseo Río Sonora que obligó al cierre preventivo del tránsito hacia el poniente por el cuerpo sur de la vialidad.

Atendió también las inquietudes de residentes de la colonia Las Granjas que estaban sufriendo por falta de electricidad en sus hogares producto de la caída de un poste de CFE en las proximidades de la calle Olivares y San Antonio, donde ya se encontraban empleados operativos de dicha empresa resolviendo la situación.

La lluvia ocurrida el sábado 29 de julio en Hermosillo produjo afectaciones de diferente naturaleza en la ciudad, que incluyeron la caída de varios árboles y espectaculares de comercios, el incendio de un espectacular y la rotura de cristales de la puerta principal del Centro de Justicia para Mujeres de la fiscalía general de Justicia del Estado, entre otras.

Elementos de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Protección Civil y cuerpos de rescate se activan para la verificación de puntos de riesgo potencial, cierre de calles inundadas, colocación de señalización preventiva, auxilio a la ciudadanía y monitoreo de los caudales de canales y arroyos.

