En Pocas Palabras

Ernesto Gutiérrez Ayala

Xóchitl Gálvez tiene la preferencia de sonorenses de Cajeme y Hermosillo

La Senadora Xóchilt Gálvez, aspirante a la Presidencia de la República, ha “prendido” más que las cinco “corcholatas” de Andrés Manuel López Obrador en todo el país. A pesar de que llevan más tiempo en campaña, o precampaña, Claudia Sheimbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, no han podido repuntar como se esperaba.

Algo le está fallando al Presidente, porque ya es tiempo de que alguno de los cuatro tuviera una ventaja de los otros tres.

En su visita a Hermosillo el pasado fin de semana Xóchilt Gálvez tuvo llenos completos en todos los lugares que se presentó, lo que no significa que la Senadora ha tenido buena aceptación entre los hermosillenses, pero según reportes, en Cajeme también le fue muy bien, por lo que podría asegurar un triunfo en Sonora en las próximas elecciones. Xóchilt no vino sola a Sonora, fue acompañada por un buen equipo de campaña en donde destaca la comunicación a los medios.

Apenas terminaba un acto político de la aspirante a gobernar el país, cuando la comunicación ya estaba en los medios a través de boletines de prensa. La prensa y los medios electrónicos le dieron muy buena cobertura, lo que quiere decir que trae dinero para invertir en su precampaña o, trae grupos de empresarios ricos que se la van a jugar con ella. Las campañas políticas se manejan con dinero y no con discursos Por lo pronto aquí en Sonora Xóchilt ya dejó huella…Qué bien.

El que también trae muy buenos números es el aspirante a la presidencia por Morena, Marcelo Ebrard, que podría ser el candidato adversario de Xóchitl, si es que el presidente López Obrador no se inclina por otra de sus corcholatas, como Claudia Sheimbaum, que dicen que ella es la “buena”.

En política todo puede suceder. Me comentaba un amigo la mañana de este martes, que los periodistas no se deben de “quebrar la cabeza”, porque la candidata de López Obrador es Xóchilt.

Repito, en política todo puede suceder, eso me lo han enseñado los años dentro de los medios de comunicación, en donde he tenido mucho contacto con políticos, algunos de ellos amigos de verdad, que cuando nos reunimos no hablamos de política, al menos que sea muy necesario.

Considero que el presidente López Obrador está violando la Ley Electoral al permitir que sus funcionarios en precampañas adelantadas…Así es AMLO, hace lo que quiere y nadie lo castiga.

Los diputados de oposición en NL son unos bandidos corruptos: Gobernador Samuel García

El director jurídico del Congreso de Nuevo León, Ricardo Flores Suárez, fue asesinado a balazos la noche de este lunes en el municipio de San Nicolás de los Garza, en el área metropolitana de Monterrey.

Así lo ha confirmado la Fiscalía estatal en un comunicado en el que detalló que en el ataque fueron heridas otras dos personas, un hombre de 38 años y una mujer de 40.

La víctima fatal, de 45 años, se encontraba en unas canchas de fútbol pasadas las 23.00 horas cuando fue atacada por un comando armado que viajaba en un coche y abrió fuego contra él en el área de comidas del centro deportivo, según han reportado los medios locales. Las autoridades han confirmado que encontraron casquillos de armas cortas en el lugar, pero no han querido detallar cuántas personas están buscando por el crimen y han señalado que la investigación se encuentra en proceso.

Antes de ocupar el puesto que tenía actualmente, Flores Suárez fue diputado federal entre 2018 y 2021 por el Partido Acción Nacional (PAN). El político pertenecía a la formación blanquiazul desde inicios de este siglo, y algunos medios de comunicación le vinculan con el Grupo San Nicolás, la rama política de este partido que es considerada las más antigua y poderosa de la entidad por haber gobernado el municipio por más de tres décadas.

En el Congreso local, el trabajo de Flores Suárez era clave, ya que todos los asuntos legales del órgano legislativo pasaban por su escritorio. El crimen se da en medio de una situación de máxima tensión entre el Gobierno estatal y el Congreso local. El gobernador Samuel García lleva desde que comenzó su periodo enemistado con la cámara legislativa, en donde la oposición retiene no solo la mayoría calificada, sino también la absoluta.

Allí los curules que tiene la alianza entre el PAN y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) alcanzan los dos tercios. El conflicto escaló al punto de que los dos actores se volcaron a obstaculizar el trabajo del otro… Este mismo lunes, horas antes del asesinado, Samuel García cargó contra la Cámara a quien acusó de dificultar el desarrollo económico del Estado y ser unos “bandidos corruptos”. “El día que saquemos a estos buitres de Nuevo León, nos convertimos en Texas”, dijo en una conferencia de prensa.

