En Pocas Palabras

“Se tiran la bolita” autoridades estatales y ayuntamiento de SLRC por incendio en bar

El Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de San Luis Río Colorado (SLRC), se han estado “tirando la bolita” con relación al incendio provocado del bar “beer House” en donde perdieron la vida 11 personas, un negocio que estaba laborando sin permiso de las autoridades. El responsable que provocó el incendio fue detenido y podría recibir prisión de cadena perpetua.

En este caso hubo un culpable, que fue la personas que provocó el siniestro, pero el Estado y la Comuna de SLRC, son los responsables de que el negocio estuviera operando sin permiso de las autoridades. El Gobierno del Estado es el que otorga los permisos de venta de bebidas embriagantes y el Ayuntamiento los permisos para operar legalmente.

A este asunto no se le deben dar largas, tomando en cuenta que hubo 11 personas muertas, entre extranjeros y locales, además fue una noticia que le dio vuelta al mundo, además no creo que los familiares de los extranjeros que perdieran la vida se queden callados. Además, se tiene que hacer justicia, empezando con el propietario del negocio, que no está detenido.

Este triste episodio, debe de servir para que el Gobierno de Sonora inicia una campaña de revisión de permisos a todos los negocios de venta de cerveza, licor, cigarros, entre otros vicios.

Estoy seguro de que más de la mitad de ellos no cumplen con los requisitos para operar legalmente. Son empresas que se les presta para funcionar “chuecos”, además, donde se usa mucho la “mordida”.

Entrega Toño Astiazarán rehabilitación de parque

“Parte de la responsabilidad que tenemos es no sólo entregar buenos resultados, sino estar siempre presentes en las colonias”, dijo el Presidente Municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, al entregar la rehabilitación del parque de la colonia Laura Alicia Frías, los parques de la cerrada Kukapá de Pueblitos y de Tierra Nueva.

Comentó que a través de los comités Creces es como llevan los programas del Gobierno Municipal a las colonias, con la entrega del parque de la Laura Alicia Frías se presentan de manera simultánea las rehabilitaciones de otros dos y entre los tres suman más de 1.3 millones de pesos de inversión.

“Se dice fácil, pero este año vamos a arreglar 77 parques en Hermosillo, hoy estamos simbólicamente entregándoles tres, pero al mismo tiempo en 77 diferentes colonias estamos arreglando parques, porque sabemos que es muy importante encontrar espacios donde podamos convivir, salir a caminar y que podamos hacerlo para todas y para todos”, expresó.

La presidenta del Comité Creces de la colonia Laura Alicia Frías, María Irene Regalado, agradeció al Presidente Municipal por la reparación del parque que dijo está quedando muy bonito; invitó a sus vecinas y vecinos a cuidarlo y no arrojar basura.

La coordinadora general de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE), Astarté Corro Ruiz explicó que la inversión de la obra fue de un millón 329 mil 280.35 pesos de recursos municipales, parte de ellos con Presupuesto Participativo.

En el lugar se construyeron banquetas y guarniciones; rampas para personas discapacitadas; se instaló un columpio de 5 canastillas y uno inclusivo; una resbaladilla; un ejercitador inclusivo; aparatos de ejercicio, además se dio mantenimiento de juegos infantiles y equipo deportivo existente, se rehabilitó la cancha multifuncional y construyó el cerco protección en cancha.

Las colonias beneficiadas son Laura Alicia Frías, Jorge Valdez Muñoz, Praderas del Real y Praderas del Sol; en la misma zona de la ciudad, dentro del Programa Presupuesto Participativo, se realizaron trabajos en los parques Kukapá y Tierra Nueva, donde se instalaron juegos infantiles, ejercitadores y construyeron banquetas…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

