En Pocas Palabras

Ernesto Gutiérrez Ayala

Los cinco aspirantes de Morena a la Presidencia de la República no avanzan

Mientras el mundo rueda, los políticos aspirantes a la Presidencia de la República, no dejan de visitar los estados y, por supuesto, los municipios de nuestro país. Todo esto representa gastos millonarios y nadie informa de dónde salen los recursos para pagar los gastos de precampañas.

Cuando son campañas oficiales el Gobierno paga parte de los gastos, pero en estos casos todos sale, supuestamente, de los bolsillos de los participantes, todos ellos exfuncionarios del Gobierno federal. En las mesas de café se dice que todos siguen siendo empleados del Presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos los aspirantes del partido político Morena.

El Presidente es un hombre muy inteligente y sabe bien manejar las cartas de la política, los candidatos a la Presidencia son personas de su equipo, por lo tanto, no hay duda que los está apoyando en todo, hasta en lo económico, para que se muevan sin ningún problema por toda la República.

Además, él fue quién los metió al “ruedo” como un ejercicio político novedoso, que hasta ahora le ha resultado muy bien. Con estas precampañas ilegales, el ganador o ganadora, llevará una ventaja en la campaña oficial en busca de ganar con votos la Presidencia de la República en las elecciones del próximo año. La campaña es ilegal, pero con el apoyo de AMLO.

Los precandidatos de Morena son: Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López, todos con las mismas oportunidades de ganar, aunque muchos opinan que la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México cuenta con el apoyo directo de López Obrador.

Morena debe de nombrar al candidato o candidata que tenga más posibilidades de ganar la elección, porque los partidos de oposición están en espera de que salga el candidato de Morena para dar a conocer el de ellos. Recuerden que el candidato de oposición será el representante de los partidos PAN, PRI, PRD, entre otros. No será fácil ganar.

Aquí en Sonora, creo que los finalistas en esta carrera por la candidata de Morena está entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Por cierto, Claudia estuvo en el Sur del estado el pasado fin de semana, con mucho éxito, según me platicaron compañeros reporteros de Navojoa. Sí, trae un buen equipo de campaña y eso cuesta mucho dinero, por lo que si es posible que esté financiada por el Gobierno de López Obrador.

Además, este tipo de apoyo no es ninguna novedad, todos los gobernantes apoyan a sus candidatos…López Obrador financia a cinco precandidatos, esto también es corrupción. Pero allá ellos, en su salud lo hallarán. Lo importante es quién gane la presidencia.

Por otra parte, la que también anda en campaña ilegal es Xóchitl Gálvez, -unos dicen que no es ilegal, porque se permite-, que por cierto ha avanzado más que los cinco aspirantes de Morena.

la pregunta es la misma, quién o quienes están apoyando a Xóchitl, porque lo que anda haciendo cuesta un dineral y no cualquier empresario rico arriesga su dinero. Un amigo periodista me dijo “no te quiebres la cabeza, la candidata de López Obrador es Xóchitl”. Lo único que les respondí es que en política todo es posible…Entre más aspirante aparezcan, mayor será el desembolso del pueblo, porque ese dinero sale de arcas del Gobierno federal. Son campañas muy adelantadas.

Alejandra Valencia logró una medalla histórica en el Mundial de Tiro con Arco

Alejandra Valencia le dio a México la cuarta medalla del Campeonato Mundial de Tiro con Arco, después de quedarse con el segundo lugar en la prueba de arco recurvo durante el evento que se realizó en Berlín, Alemania.

La sonorense se impuso en los cuartos de final 7-1 a Sugimoto Tomomi de Japón para después vencer a la estadounidense Casey Kaufhold 6-5 en la semifinal; este último fue un duelo complicado ya que el pase a la final se definió en “flecha de oro” donde la tricolor acertó con un 10 por un 9 de la representante de la Unión Americana.

Mientras que en la final cayó 6-0 ante Marie Horackova de la República Checa. En el primer set, a pesar de que colocó dos flechas con 9 puntos y una de 10, no fue suficiente y Valencia perdió 29-28; en el segundo un ocho le costó caro y sucumbió 27-28, mientras que en el tercero la checa sumó dos tiros de 10 y uno de 9 que fueron suficientes para que ganara el partido.

Valencia conquistó su segunda medalla del Campeonato Mundial ya que, anteriormente, obtuvo el bronce en recurvo femenil y también una plaza olímpica gracias a la actuación que tuvo al lado de Ángela Ruiz y Aida Román que subieron al podio sólo por detrás de Alemania y Francia.

La próxima competencia de Alejandra Valencia será la cuarta fecha de la Copa del Mundo que se realizará del 15 al 20 de agosto en París, Francia y después regresará a Hermosillo que será sede de la final que se realizará el 9 y 10 de septiembre próximo. También se tiene contemplada su participación en los Juegos Panamericanos que tendrán como sede Santiago de Chile y que se celebrarán del 20 de octubre al 5 de noviembre del año en curso…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Comparte esto: Twitter

Facebook