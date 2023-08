En Pocas Palabras

Ernesto Gutiérrez Ayala

Dispuesto PRI a recuperar espacios perdidos: Luis Miguel Vargas

Las nuevas generaciones de jóvenes militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) vienen con todo para volver a tener mayoría en el Congreso del Estado ganando el mayor número de distritos electorales, tanto federales como locales, así como presidencias municipales en las próximas elecciones de Sonora, declaró Luis Miguel Vargas, nuevo dirigente del tricolor en Hermosillo, que apenas el Primero de mayo tomó protesta en el cargo partidista.

Sabe que las cosas no serán fáciles, porque existe mucho malestar de la ciudadanía con las anteriores dirigencias del PRI, por tantas decisiones equivocadas tomadas por los candidatos al tomar posesión de los puestos públicos de elección. Aseguró que la nueva dirigencia inició un programa de visitas casa por casa por todo Hermosillo, que fue como se detectó la inconformidad de los militantes.

Señaló que están dispuestos, como mucho trabajo y atención, a recuperar la confianza de la gente, tanto de priistas como ciudadanía en general, para ganar las próximas elecciones del próximo año. El joven dirigente del PRI de Hermosillo dijo actualmente están visitantes barrios y colonias del municipio, también se encuentran a las órdenes de la ciudadanía en sus oficinas, enseguida del PRI estatal, por la calle Kenedy. Ojalá les vaya bien para que el PRI vuelva ser un partido competitivo.

En estos momentos el PRI se encuentra “en lona”, pero hay que recordar que muchos boxeadores se levantan de lona a noquear. Además, el partido político fuerte actualmente es Morena con Andrés Manuel López Obrador, pero en las próximas elecciones este no parecerá en las boletas, aunque hará mucho daño, porque como presidente está promoviendo abiertamente a los aspirantes de Morena…Ojalá el IFE tenga el poder para frenarlo en el año electoral.

Por cierto, el año electoral inicia el mes de septiembre próximo, creo, por lo que el joven Luis Miguel no tendrá mucho tiempo para organizar bien a los priistas de Hermosillo…En nuestra ciudad capital no suena mucho, o no suena nada, el PRI de Hermosillo, porque se lo “come” el estatal, por lo que hay que trabajar mucho para que la gente sepa que existe. Las anteriores dirigencias nunca lo dieron a conocer, es más, ni los priistas sabían que existía.

El joven Luis Miguel y su equipo de trabajo dicen que sí pueden con el paquete, ojalá sea apoyado por la dirigencia estatal que encabeza Rogelio Díaz-Brown, porque el proceso electoral se encuentra en la vuelta de la esquina…Hay que recordar que, aunque AMLO no aparezca en las boletas de elección de año próximo, él manejará todo desde la Presidencia de la República, de eso no cabe duda. Seríamos muy ingenuos el pensar que le hará caso al Instituto Nacional Electoral.

Un acierto las patrullas eléctricas en Hermosillo: Comité Ciudadano de Seguridad Pública

“Juntos estableceremos metas y acciones concretas para fortalecer la seguridad de las y los hermosillenses”, afirmó el Presidente Municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez, luego de su reunión con el Comité Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP) de Hermosillo. Junto con Manuel Emilio Hoyos Díaz, comisario general de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal y Félix Tonella Platt, presidente del CCSP, atestiguó un informe de las actividades que ocupan al organismo, en voz de Marco Paz Pellat.

El vocero de la organización se refirió al programa de estímulos a los agentes policiacos como una muy efectiva estrategia, misma que se refleja positivamente en su desempeño y los indicadores en materia de seguridad y también en el cuidado que le están dando a las patrullas eléctricas, según lo reflejan las revisiones a cargo del CCSP.

Aseguró que la electrolinera con que cuenta Hermosillo ubica al municipio como ejemplo de buenas prácticas a nivel nacional e internacional, por su impacto no sólo a favor del medio ambiente, sino también con la reducción de los costos de operación. A propósito de este último tema, el Presidente Municipal reveló que el más reciente recibo de electricidad de dicha instalación, ubicada en la Comandancia Norte, confirma que el costo diario que las unidades eléctricas consumen en electricidad es de 9 pesos.

“Los resultados hablan por sí mismos. Gracias a la instalación de paneles solares en la Comandancia Norte las patrullas eléctricas circulan por sólo 9 pesos diarios. Así cuidamos mejor a tu familia, al medio ambiente y ¡ahorramos!”, compartió a través de redes sociales…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

