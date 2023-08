En Pocas Palabras

Ernesto Gutiérrez Ayala

Los aspirantes presidenciales de Morena se la han llevado en Sonora

La República Mexicana cuenta con 32 estados, sin embargo, los aspirantes a la candidatura presidencial por el partido político Morena, aquí se la llevan en Sonora todos los días, cuando la entidad no cuenta con mucho votante.

menos que así lo estén haciendo en todas las entidades gobernadas por el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. No me ha tocado estar presente en ningún acto de los morenistas, me dicen que reúnen a mucha gente…Qué bien.

Me voy a espera a que Morena nombre a su candidata o candidato, para no confundir a la gente, porque muchas personas me han preguntado cómo está el asunto de los cinco aspirantes de la izquierda.

Vale más esperar a que López Obrador diga quién será el “bueno” o “buena”. Por ahora, es puro show para ir ganando espacios en lo político. Está bien, es una nueva forma de hacer política, que, aunque están actuando fuera de la Ley, las autoridades electorales lo permiten.

En los “mentideros” políticos de Hermosillo se dice que el aspirante de Morena a la candidatura presidencial es Marcelo Ebrard y que luego le sigue muy cerca Claudia Sheinbaum, aunque la aspirante del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez, les ha quitado a muchos simpatizantes.

Xóchitl ha reunido a miles de personas en los actos públicos en donde se ha presentado, al grado de que ya se habla que será la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD…Ella es militante del PAN.

En Sonora ya se están organizando los grupos de interés político en busca de candidatos que podrían ganar las próximas elecciones, tanto a la presidencia municipales como las candidaturas a diputado local y federal…

Son reuniones secretas y en lo oscurito, para en su momento dar a conocer los nombres de posibles. Qué bueno, ojalá escojan a los mejorcito, para que la ciudadanía se sienta orgullosa de tener a esos representantes en los congresos local y federal.

Algunos políticos ya se siente candidatos, cuando no han movido un dedo en los trabajos partidistas, menos han trabajado en los barrios y colonias de los municipios de Sonora. Claro, están en espera del “dedazo”, que ese no falta.

es en todos los partidos, antes se lo cargaban al PRI únicamente, pero con el tiempo el “dedazo” se popularizó, ahora es muy común. Los que trabajan en los partidos, tanto en lo interno como en lo externo, se quedan esperando una candidatura.

En el PRI dicen que ya no será así, pero conozco a personas que en estos momentos ocupan puestos políticos a nivel local y federales (diputados locales, federales y senadores), que unos ya se ven repitiendo en los puestos, otros, brincando de una cámara a otra. O sea, no piensan quedarse “volando” en las próximas elecciones. La mayoría de ellos nunca han trabajado por el PRI, otros han vivido toda la vida en la Ciudad de México, como hay muchos políticos.

