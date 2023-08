En Pocas Palabras

Ernesto Gutiérrez Ayala

Listos para la competencia los aspirantes presidenciales por el Frente Amplio por México

Listos los cuatro aspirantes a la candidatura a la Presidencia de la República por el Frente Amplio por México, avalados por todos los partidos políticos. Ellos son: Beatriz Paredes Rangel (PRI), Xóchitl Gálvez (PAN), Enrique de la Madrid (PRI) y Santiago Creel Miranda (PAN).

A partir de hoy, los cuatro empezarán a recorrer el país en busca de votos de simpatizantes. Hasta ahora Xóchitl lleva ventaja porque ya tienen tiempo visitando los estados, municipio por municipio.

Los aspirantes presidenciales son muy conocidos en el medio político, porque llevan años ocupando puestos públicos y de elección popular. El menos conocido es Enrique de la Madrid, que prácticamente es nuevo en la política.

Por su parte la más conocida es Beatriz Paredes, que ha ocupado todos los puestos de elección, nada más le falta la presidencia de la república, por lo que esta podría ser una buena oportunidad de cumplir su sueño. Es una mujer muy preparada y capaz.

Al cerrarse el registro de firmas de respaldo, los cuatro espirantes presidenciales superaron el umbral de las 150 firmas distribuidas al menos en 17 estado de la República

“Cuatro de los aspirantes cumplieron con los requisitos solicitados; creo que podemos afirmar que se trata de no sólo de un hecho inédito, sino de un hecho histórico; fíjense ustedes, en total ya validadas tenemos un total de 1.9 millones de firmas registradas”, se informó esta tarde de jueves.

Aunque lograron recabar 150 mil firmas el perredista Silviano Aureoles; el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, y el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, no lograron que estas fueran de ciudadanos de 17 estados, señaron los organizadores del Comité 0rganizador.

“Dichos apoyos debían estar distribuidos en al menos 17 entidades federativas y pasar la revisión que hicimos desde el momento que se inició este proceso para establecer con claridad y transparencia quienes tenían el derecho de pasar a la siguiente etapa”, se informó.

Tampoco alcanzaron la cifra de 150 mil firmas el diputado del PAN, Ignacio Loyola Vera; el exsenador panista, Jorge Luis Preciado, así como los aspirantes ciudadanos José Jaime Enríquez Félix, Israel Rivas y Sergio Iván Torres Bravo.

El Comité informó que a las 18:00 horas de este jueves, la plataforma volverá a entrar en funcionamiento para seguir registrando a las personas que quieran participar en la consulta ciudadana que se realizará en septiembre. El plazo para el cierre de la plataforma donde los ciudadanos podrán registrarse para participar en el proceso interno del Frente Amplio por México vence el 20 de agosto.

Anoche se realizó en un hotel de Paseo de la Reforma el primer foro al que fueron convocados los aspirantes que hayan reunido las 150 mil firmas de apoyo, y donde expondrían su visión sobre los problemas que enfrenta el país.

Por otra parte, del 11 al 16 de agosto se realizará el primer sondeo de opinión, o encuesta a través del cual se definirá a los tres finalistas para encabezar el Frente Amplio por México en 2024…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

