En Pocas Palabras

Ernesto Gutiérrez Ayala

Los artículos escolares se encuentran con precios “por las nubes” en el comercio local

Los padres de familia están tomando decisiones muy difíciles, porque no saben si comer o comprar los útiles de escolares para sus hijos, ya que los precios están “por las nubes” en el comercio local.

Los papás llegan a los centros comerciales y se detienen en los departamentos en donde se encuentran los artículos escolares y miran los precios de los cuadernos y de demás, sacan sus cuentas y de dan cuenta que no hay dinero para tanto gasto.

Además, dicen que en las escuelas les piden material específico y menos tienen para hacer esas compras.

El Gobierno federal no tienen ningún control para frenar las alzas en los artículos escolares, por lo que no se puede hacer nada.

Hay que dejar de comer para haber si alcanza el dinero para comprar los más básico, para que sus hijos pueden presentarse en los primeros días clases. Los gobiernos, estatal y municipales, no meten las manos para proteger la economía familiar.

Los políticos que andan en campaña, gastando dinero antes de los procesos electorales, deberían de ayudar a las familias de escasos recursos económico para que estas compren todo los necesarios para que sus niños y jóvenes asistan a con ganas desde el primer día de clases. Se siente muy mal ver que todos llevan todos lo necesario para estudiar y uno no…Yo lo viví en carne propia.

Ojalá que los comerciantes tomen en cuenta el daño que le hacen a los niños con esos precios tan altos en mochiles, cuadernos, lápices, entre otros, y bajen un poco, o un mucho a todo.

A lo mejor les va mejor y venden más y, entre más ventas tienen, más dinero ganan. Ganan por el volumen en ventas. Creo que sí hay comerciantes conscientes de los tiempos en que vivimos. ¿habrá?

Sonora y Arizona son buenos vecinos, además de socios comerciales

Los estados de Arizona y Sonora tuvieron un intercambio comercial en el año 2022 de 20 mil millones de dólares, informó en entrevista David Figueroa Ortega, representante de la entidad en el vecino estado del norte, quién reconoció que aparte de ser buenos vecinos también son buenos socios comerciales.

Señaló que Sonora empezó una Coordinación Ejecutiva de Enlace Internacional con otros países del mundo para coordinarse en temas Educación, Salud, Economía y una buena amistad, entre otros temas. Esta coordinación estará a cargo del mismo David… Qué bien para el buen amigo…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

