En Pocas Palabras

Continúa en declive la economía familiar con tanta alza en los productos y servicios básicos

Mientras el Gobierno Federal no tome la responsabilidad de vigilar las alzas en los precios de los productos y los servicios, la economía familiar seguirá en declive, al grado no tener dinero para comprar los alimentos básico, como el frijol, arroz, tortillas, leche, pan, entre otros.

Antes el Gobierno tenía la secretaría de Industria y Comercio, que era la que regulaba los precios, principalmente en los artículos de primera necesidad, que incluía la electricidad y el agua.

Es un lamento generalizado el alza en el más reciente recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en donde los vecinos más pobres tendrán que pagar cantidades no menores a los mil 500 pesos, hasta los ocho y 10 mil pesos en colonias pobres.

Como decían antes, “no se tientan el alma” para cobrar recibos tan altos, en familias que en todo el día no están en sus casas, porque trabajan. La señora y el señor salen a trabajar todo el día y los chamacos los dejan con los abuelos.

Entre este y otros reclamos señalaban los quejosos, que protestaban por las calles de Hermosillo con temperaturas arriba de los 40 grados centígrados a la sombra, en el raso del sol deben de haber llegado a los 50 grados.

Sin embargo, los funcionarios de la empresa paraestatal no mueven un dedo para dar solución a este problema social, menos los gobiernos, estatal y municipal, porque no tienen facultades para hacerlo…Es cuestión de querer y llevar estas manifestaciones a la CFE.

Ni la Unión de Usuarios de Hermosillo se han manifestado por las calles y avenidas de Hermosillo como lo han hecho en años anteriores.

Los usuarios han estado muy al pendiente para que los concesionarios del trasporte urbano de camiones no eleven las tarifas por pasaje ahora que el Gobierno del Estado compró más unidades para algunos municipios, de las cuales 14 serán para esta capital. Ahora con la novedad de que regresa el servicio de transporte en “combis”.

En el tema de las alzas en cobro de la luz no habrá marcha atrás, porque los gobiernos estatal y municipal “no meten las manos” a favor de la ciudadanía. Las grandes empresas ubicadas en Sonora no se molestan, porque ellos le suben el precio a los productos o servicios que prestan.

Los amolados, como siempre, son las familias más pobres, que no ganan para pagar los altos cobros por supuestamente consumo de energía. Siempre el hilo se rompe por lo más delgado.

Denuncia Marcelo Ebrard acarreo de la candidata Claudia Sheinbaum con apoyo de AMLO

Marcelo Ebrard lanzó una última advertencia a la dirigencia de Morena a que ordene detener el uso de todo el aparato del gobierno de la Ciudad de México e incluso federal en una cargada a favor de Claudia Sheinbaum, poniendo en riesgo el proceso interno donde habrá de elegirse a quien no solo será el coordinador de los comités de defensa de la 4T, sino, seguramente, “el próximo presidente de México en 2024”.

“Porque nunca habíamos visto tanto acarreo como el que estamos viviendo ahorita, no habíamos visto tanto pago de encuestas falsas, no había yo registrado una campaña negra, incluso contra mi familia y les habla alguien caracterizado en tener sangre fría, no soy alguien de arrebatos”

En un anuncio a medios de comunicación, el excanciller encendió los focos rojos en la contienda morenista frente al incumplimiento de autoridades federales y locales en estados que, contrario a lo que se acordó por los aspirantes, se han volcado con el uso de recursos públicos para llenar mítines y tapizar las ciudades con bardas y espectaculares.

“Lo que estamos viendo ahora es que están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar en todo el país, están agilizando las brigadas para decirle a la gente que el presidente quiere que sea Claudia, están haciendo un acarreo monumental, ¿por qué? Porque no hay confianza, porque si fuese cierto que tienen 10, 20 o los puntos que fueren de ventaja no estaríamos viendo lo que estamos viendo.

“Lo tengo que decir con una posición de firmeza de firmeza y templanza, y se los dice alguien que en 2011 que una diferencia de 32 cuestionarios no le tembló la voz para decirle a Andrés (Manuel López Obrador) tú ganaste y a ti te apoyo”, señaló.

El excanciller dejó en claro que la competencia interna en Morena sólo queda entre dos, la exjefa de Gobierno y él, ambos comprometidos en el movimiento de la cuarta transformación, pero con visiones distintas del país que se desea.

“Yo respeto a todos mis compañeros, somos amigos. La decisión real y estamos a unos días de conocerla es Marcelo o Claudia, Claudia o Marcelo, eso es lo que hay que decidir en esta encuesta y veamos qué impacto tiene, ¿queremos el futuro o queremos quedarnos donde estamos?”, aseveró…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

