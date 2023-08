En Pocas Palabras

Ernesto Gutiérrez Ayala

Afición Naranjera exige un campeonato a la directiva del club naranja

Los Naranjeros de Hermosillo necesitan un campeonato más en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) y no quedarse en el “ya merito”, por lo que los directivos del Club requieren armar un equipo ganador de principio a fin y no esperar a final de temporada para hacerse de buenos jugadores. Así juegan los dueños del equipo para ahorrarse dinero, pero la afición quiere una novena ganadora de principio a fin…El Club Naranjeros busca entrar a los Play-Off para jugar en la semifinal.

Pero la afición naranjera quiere un campeonato más, por eso llena el estadio Sonora cada temporada invernal. El equipo naranja debe de llegar todos los años a la final, porque así se lo exigen los aficionados con sus llenos completos en cada partido que se juega en el todavía estadio Sonora, que mal lo harán en cambiarle de nombre por el de Fernando Valenzuela, por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, que estará presente en el juego de Inauguración.

López Obrador es fans de Fernando Valenzuela, como lo es todo México, incluyéndome, el asunto es que “El Toro” nunca jugó con los Naranjeros en una temporada regular, en cambio sí lo hizo para los Mayos de Navojoa…El estadio ya tiene puesto el nombre de F. Valenzuela, ni siquiera le pusieron el nombre completo a una estrella del beisbol mundial…Se dice que el estadio será inaugurado antes del inicio de la temporada 2023-2024 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) y ya tendrá el nombre completo.

Habrá una ceremonia especial en donde estará presente Valenzuela, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el Gobernador Alfonso Durazo Montaño, así como jugadores y exjugadores de los Naranjeros en su larga histórica de más de 50 años en el béisbol de invierno en México. La ceremonia será un acto histórico, diría el gobernador Durazo Montaño…Hay que estar pendiente del día de cambio de nombre al estadio…Haber si no hay aficionados resentidos.

Grupos de aficionados de Naranjeros de Hermosillo se oponían a que se le pusiera el nombre de Fernando Valenzuela al estadio, porque Fernando nunca jugó una temporada con los Naranjeros, mencionando a los jugadores José Luis “Borrego” Sandoval, Maximino León, Sergio “Kalimán” Robles, Vinicio Castilla, entre muchos que siempre portaron la franela naranja en la Liga Mexicana del Pacífico…Otro grupo de aficionados se inclinaban por el nombre de Héctor Espino González.

Así son nuestros gobernantes, hacen lo que quieren sin tomar en cuenta a nadie, menos a los aficionados al béisbol que son muchos, la mayoría de ellos de la clase media y baja. A lo mejor sí tomaron en cuenta al exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, que fue el que ordenó la construcción de esa obra monumental…

Ninguno se había dado cuenta que Hermosillo necesitaba un nuevo estadio, con más capacidad y cómodo para que los aficionados estuvieron más a gusto.

Un encuentro de béisbol tiene una duración de cuando menos tres horas, es pesado para una persona pasarse ese tiempo sentada…Lo que sea de cada quién, el estadio Sonora es una de las obras más importante del Gobernador Guillermo Padrés Elías, además, el haber traído agua de la presa El Novillo a Hermosillo, a través de un acueducto…Honor a quien honor merece.

Cada día es más deficiente el servicio al público de los bancos

Aunque usted no lo crea, fui al banco Banamex, situado por el bulevar Vado del Río, en el Centro de Gobierno, a cambiar una contraseña a mi tarjeta de débito, y grande fue mi sorpresa al esperar turno por dos horas 10 minutos…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

