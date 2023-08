En Pocas Palabras

Ernesto Gutiérrez Ayala

Se debate entre la vida y la muerte hombre que intentó reconectar la luz



La crisis que afecta a muchas familias y sobre todo los altos costos en el servicio de energía eléctrica, casi le cuestan la vida a un padre de familia, que desesperado porque le cortaron el servicio y que sus cinco hijos menores de edad no habían podido dormir por el calor, intentó reconectarse y sufrió una descarga eléctrica. Por fortuna llegó un policía municipal con conocimientos de paramédico, quien le auxilió.

Es lamentable la desesperación en que se encuentran muchas familias que han recibido este mes recibos que son impagables, porque la empresa de clase mundial, quiere sacar dinero de donde sea, ante la mala administración que han desarrollado en este gobierno de la cuarta transformación.

Ojalá que el trabajo que realizó el elemento de la Policía Preventiva Eliot Ramón “N”, quien dio los primeros auxilios al afectado, de 33 años de edad, tras sufrir una descarga eléctrica, le ayuden a sobrevivir a esta desgracia.

Este hecho ocurrió en la colonia Tierra Nueva, a las 9:30 horas de ayer jueves, cuando el hombre, quien es albañil, y tenía cortado el servicio de energía eléctrica, intentó reconectarse en forma ilegal, ya que según dijo su suegra, sus cinco hijos no pudieron dormir por el calor.

Esperemos que si sobrevive no lo vayan a querer detener porque ha de saber usted que las conexiones irregulares son delito federal.

Ofrece Megacable pésimo servicio de internet y televisión

Y hablando de pésimo servicio, tengo toda la semana sin el servicio de Internet de Megacable y la empresa solo le da largas al asunto. Llega la señal un minuto y se va 15 minutos, por lo que no se puede trabajar en este mundo moderno de tecnologías avanzadas. Escribo y tengo que esperar a que llegue la señal para enviar la información a su destino.

La empresa se comprometió a enviar un técnico a mi casa, en donde también se ubica mi oficina y no lo ha hecho. Este viernes es último día hábil y si no lo hacen ahora, quien sabe hasta cuándo…

Mientras tanto, me llegó el cobro vía Internet avisándome el plazo de vencimiento del nuevo recibo es para el día 30 de agosto. Del cobro sí están muy pendientes.

Todos los días le hemos estado recordando a la empresa Megacable, tanto a la oficina central en Hermosillo, como a las de Guadalajara, pero es la misma, ningunos de los dos domicilios atienden la demanda.

Ese el problema con los monopolios, por lo tanto, le doy de plazo hasta este viernes, y si no, buscaré una opción, que podría ser Teléfonos de México, pero esta empresa no tiene cable, creo. Con la supuesta modernización de Megacable me instalaron también el Internet y, para no pagar doble, suspendí el servicio con Telmex, que fue un error de mi parte…Ni modo, uno confía. Así que ahora no tengo los servicios de televisión ni de Internet, tengo que auxiliarme con el teléfono celular…No sé si alguna otra empresa, o domicilio particular esté pasando por este mismo problema, o soy el único en todo Hermosillo. Por lo pronto espero a que amanezca y, sino tengo una repuesta rápida suspenderé el servicio de Internet con Megacable. Me dicen algunas personas que me van a condicionar que, si no les compro el servicio de Internet, tampoco me darán el Cable…No lo creo, porque yo no soy responsable de lo que está pasando en este asunto… Hasta aquí mis comentarios, regreso el lunes con el favor de Dios.

