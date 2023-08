Especulan llegada de Chucky Lozano la MLS

Podría incorporarse a Los Ángeles FC; El mexicano Carlos Vela dijo que vería con buenos ojos la incorporación de Lozano

Agencias

La posible salida de Hirving Lozano del Nápoles ha generado numerosos rumores en torno al futuro del ‘Chucky’. Recientemente, medios italianos afirmaron que el mexicano abandonaría las filas del cuadro del sur de Italia para emigrar a tierras estadunidenses con Los Ángeles FC de la MLS, donde milita el también mexicano Carlos Vela.

Ante esta posibilidad, Carlos Vela habló sobre lo que significaría la llegada de Lozano al equipo californiano. En conferencia de prensa, el quintanarroense aseguró que vería con buenos ojos la incorporación del ‘Chucky’ a su escuadra.

No he escuchado, la verdad es que no sé, que tome la mejor decisión para su carrera, su vida y si es aquí, bienvenido. Al final siempre es bueno tener buenos jugadores, gente que conozco, sé que es una buena persona, si viene encantado, sé que es un jugador que todavía está en un buen nivel en Europa y seguro tendrá muchas opciones.

Le deseo que decida lo mejor para él, su futuro, su familia, su carrera. Si es aquí, bienvenido, aportará mucho porque es un gran jugador, pero no tengo más información, no es algo que esté en mis manos”, comentó Carlos Vela.

En caso de que el traspaso se realice, la fecha límite para su incorporación sería este miércoles debido al cierre de fichajes del campeonato estadunidense.

Mientras tanto, Los Ángeles se medirá a los Bravos de Juárez en los Dieciseisavos de Final de la Leagues Cup. A pesar de que el cuadro fronterizo no cuenta con una plantilla de renombre, Vela aseguró que en estas instancias cualquier rival es de cuidado.

Juárez viene de buenos resultados, con la confianza alta y eso es peligroso, eso hace que confíen mucho en lo que pueden hacer, el equipo se ha preparado bien, con ganas de iniciar este torneo y aprovechando la localía vamos a poner esa intensidad para llevar el partido a nuestro terreno y ganar.

“Pero nosotros somos agresivos en el ataque y procuramos uno, dos goles y es cuando somos peligrosos, seremos difíciles y ellos también porque son un equipo de calidad, trataremos de no permitirles espacio ni tiempo para pensar”, concluyó.

Comparte esto: Twitter

Facebook