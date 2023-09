Estudiantes de posgrado de la Unison piden se restablezcan becas Conahcyt

Ivanova de los Reyes

Estudiantes de posgrado de la Universidad de Sonora pidieron el apoyo de la rectora de la institución para que realice las gestiones ante el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), y se restablezcan las becas que les fueron canceladas el pasado 10 de agosto.

Abelardo Figueroa Mendívil, estudiante de la maestría en Sustentabilidad en la División de Ingeniería Industrial, explicó que tras aplicarse una modificación para el otorgamiento de becas de posgrado de calidad académica por parte de Conahcyt, fueron afectados 22 posgrados en la Unison de mil a nivel nacional.

Mencionó que en febrero pasado se abrió la convocatoria para las becas todavía con los lineamientos anteriores, sin embargo, se suspendieron las becas para 450 estudiantes de 22 posgrados, lo que ya ha causado la deserción de al menos seis estudiantes de la maestría en Innovación Educativa, y cuatro más de doctorado están por suspender.

“Los lineamientos de las becas las determina Conahcyt, y había un programa nacional de posgrado de calidad en cual sufrió una reforma porque hubo una ley de Conahcyt que requirió reglamentos nuevos, sin embargo, la convocatoria se publicó con la ley anterior, entonces hay una discrepancia en la aplicación”, expresó.

Detalló que la beca para maestría asciende a 14 mil 125 pesos, y para doctorado es de 18 mil 472 pesos.

Figueroa Mendivil agregó que solicitaron una audiencia con la rectora Rita Plancarte, para conocer la postura que tomará al respecto el alma mater ante esta situación.

Trabaja Unison para recuperar programas que quedaron fuera

La rectora María Rita Plancarte Martínez dio a conocer que están trabajando para recuperar los programas que quedaron fuera del Conahcyt, tras los cambios realizados en la reglamentación.

“Teníamos 39 programas de calidad reconocidos y nos quedaron 32, siete quedaron fuera, donde alrededor de 100 alumnos fueron afectados”.

Plancarte Martínez señaló que se están haciendo las gestiones ante Conahcyt antes Conacyt, para que se restablezcan las becas a los estudiantes de posgrado; también se acercaron al gobierno del estado para que se les apoye con becas, en tanto, se resuelve esto, pero todavía no tienen resuelto nada.

“Es un asunto serio, me preocupa muchísimo, he estado todos los días buscando la manera de resolverlo, hemos avanzado en la solución, pero desde luego no es una solución completa y es un problema que es a nivel nacional”, expresó.

