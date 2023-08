Festeja Toño Astiazarán a adultos mayores en el Centro de Capacitación de la colonia Las Minitas

Con asistencia de quienes integran las Casas del Abuelo de DIF Municipal, se realizó el festejo

Quienes participan en las diferentes Casas de los Abuelos de DIF Hermosillo son el principal tesoro de la administración, subrayó el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, al presidir la celebración del Día del Adulto Mayor.

“Hemos preparado este apapacho no solamente como una muestra de cariño, sino sobre todo como muestra de gratitud, por lo mucho que han hecho por nuestra comunidad y por lo mucho que siguen aportando”, manifestó Toño Astiazarán al iniciar este encuentro donde se ofreció a los abuelitos música, comida y diversión.

Recordó que, desde el inicio de la administración luego de lo más duro de la pandemia, se realizan muchas inversiones para rehabilitar espacios públicos, como parques y canchas deportivas, pero que, sin duda, un tema que su esposa Patricia Ruibal siempre tuvo en mente fue rehabilitar las Casas de los Abuelos, esfuerzo que se hizo de todo corazón.

Esta celebración, recordó la directora de DIF Hermosillo, Isela Montes de Oca, inició como un festejo para los abuelos, pero hoy en día es del adulto mayor, ya que quienes no tuvieron nietos o nietas no dejan de ser valiosas, tienen mucho que dar y sus experiencias enriquecen a quienes les rodean.

El señor Jesús Antonio López, quien asiste a la Casa de los Abuelos de la colonia El Choyal, agradeció el festejo realizado en el Centro de Capacitación DIF en Las Minitas y dijo que está listo para participar en las diferentes actividades que se realizan.

Asistieron Zaira Fernández Morales, Síndica Municipal; las regidoras Martina Moreno Salcido y Zulma Galaz Angulo; así como Rosa Amalia Flores García, directora de Asistencia Social de DIF Municipal.

