Gallos Blanco pasa a cuartos en la Leagues Cup

El equipo mexicano eliminó a New England Revolution tras imponerse en penales por cuatro goles a tres

Querétaro eliminó a New England Revolution tras vencer al equipo de la MLS en penales 1-1 (4-3) y se convirtió en el primer conjunto de la Liga MX en conseguir su boleto a Cuartos de Final; sueñan con enfrentarse a Lionel Messi e Inter Miami.

Durante la primera mitad jugada en la cancha sintética del Gillette Stadium solamente hubo un par de jugadas de peligro, una por bando; la primera de ellas corrió a cargo de los estadunidenses, quienes estuvieron cerca de abrir el marcador con un ‘cabezazo’ de DeJuan Jones, mismo que picó dentro del área y, para fortuna del conjunto queretano, el balón pegó en el larguero (20’).

Por su parte, el conjunto de la Liga MX mostraría sus condiciones a la ofensiva con una gran jugada que terminó en los pies de Jordan Sierra, sin embargo, el mediocampista de los Gallos se apresuró y definió con un disparo cruzado desde fuera del área que terminó en saque de meta.

En el segundo 32 de la parte complementaria cuando los dirigidos por Mauro Gerk se adelantaron en el marcador (1-0) luego de que Omar Mendoza mandara un centro a profundidad para Jaime Gómez, quien aprovechó la desatención defensiva por parte de New England Revolution y, ante una pésima salida del portero, su remate de cabeza estremecería las redes en el Gilette Stadium.

Con los estadunidenses volcados al frente, Querétaro sumó un par de oportunidades de gol para incrementar el marcador. Primero, Gilberto Sepúlveda desde el borde del área chica definió cruzado (60’), mientras que Omar Mendoza llegaría por sorpresa al área (74′) y el arquero Dorde Petrović alcanzaría a detener el disparo con el pie de apoyo.

Fue en el minuto 78 del encuentro cuando el mediocampista Matt Polster encontró a Esmir Bajraktarevic en los linderos del área, el delantero recibió, se dio la media vuelta en un solo movimiento y con un potente disparo pondría la anotación del empate (1-1); ya en el tiempo agregado, Raúl Sandoval tuvo un último acercamiento en favor del conjunto mexicano, mismo que se marchó desviado (90+1)’.

Todo se definió en tanda de penales

Nacho Gil, quien ingresó de cambio, se convertiría en el villano de la noche para el conjunto de la MLS, mismo que cobró el cuarto penal para New England Revolution y, con la presión de poder ser eliminados del certamen, Ian Harkes tampoco pudo concretar su disparo desde los once pasos, concediendo el boleto a los Cuartos de Final para los mexicanos

En los Cuartos de Final, a disputarse entre el viernes 11 y sábado 12 de gosto, Querétaro se medirá ante el equipo vencedor del duelo que Philadelphia Union y New York Red Bull disputarán el martes 8 en el Subaru Park.

