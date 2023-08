Impulsan autoridades el inicio de una barbería familiar

La joven Dulce y su madre Isela, residentes de la colonia San Luis, asistieron a las capacitaciones de barbería en La Victoria, donde adquirieron herramientas para comenzar un negocio familiar en su vivienda

Gracias a los cursos de emprendimiento de Maxi Apoyo que ofrece la Agencia Municipal de Desarrollo Económico (AMDE), Dulce Daniela y su madre Isela iniciarán una barbería familiar en su vivienda ubicada en la colonia San Luis.

Dulce Daniela Valle Daniel, de 24 años, contó que hace tiempo decidió que necesitaba aprender más en el área de belleza y emprender, porque tiene dos hijos pequeños y, al comenzar con un servicio en su casa, puede trabajar sin descuidarlos.

Dijo que es la primera vez que asiste a una capacitación de este tipo, y aunque ya sabe poner uñas acrílicas quería saber más sobre barbería, en particular para estar más preparada.

“La verdad cuando empecé aquí no fue con tanto interés, pero cuando vi que sí podía y que se me dio bien bonito, porque sentí que desde el principio agarrar la máquina se me hizo un don que no sabía que tenía y la verdad me gustó más de lo que pensé”, expresó.

Ella se inscribió en el programa de emprendimiento y desarrollo humano que promueve el Presidente Municipal Antonio Astiazarán, que en esta edición se imparte en el ejido La Victoria y otras sedes rurales.

En esta edición de Maxi Apoyo también hay cursos de repostería, renovación de muebles y uñas acrílicas; Dulce Daniela comentó que las maestras de este programan enseñan de una manera muy práctica y buena, con mucha paciencia y es lo que la mayoría busca.

Invitó a que otras personas aprovechen este programa que es una muy buena oportunidad tanto para quienes no tienen hijos, pero mucho más para las madres solteras, que con más ganas requieren ganar dinero y con una muy pequeña inversión en estos talleres.

