Investigan causas de incendio en telas Parisina; Al parecer fue un accidente

El edificio será demolido ya que registró daños estructurales

Ivanova de los Reyes

Las investigaciones preliminares realizadas por elementos del Departamento de Bomberos y de Protección Civil, arrojaron que el incendio que se registró en la tienda de telas Parisina ubicada en la plaza Soriana Encinas la tarde del domingo, no fue provocado, informó Carlos Alberto Flores.

El comisario general de la Agencia Ministerial de Investigación (AMIC), señaló que, aunque no han ingresado a las instalaciones para realizar el peritaje, de manera preliminar, las investigaciones señalan que no hubo intencionalidad en el siniestro.

“De manera preliminar, lo que si tenemos ahorita de manera muy clara es, hasta este momento, salvo que puedan avanzar las investigaciones periciales, es que no fue intencional este incendio, tampoco hay personas lesionadas”, puntualizó.

El titular de la AMIC en Sonora, dijo que se presume pudo haber sido causado por un corto circuito que se pudo haber registrado en la tienda de telas o en una tortillería contigua, y de ahí se propagó a la plaza, pero esto lo determinarán los peritajes.

Señaló que en estos momentos laboran personal estructurista de Protección Civil en el lugar para determinar posibles daños en la estructura del inmueble comercial derivado del incendio.

“Lo que tenemos ahorita y serán ellos quienes lo emitan de manera formal es que, en la parte de la parisina sí hay un daño en la estructura metálica que fue dañada por la intensidad del calor de la conflagración”, apuntó.

Se demolerá el edificio

Por su parte, el director de Bomberos de Hermosillo, Juan Francisco Matty Ortega, indicó que de acuerdo a los daños que registró el edificio de telas durante el siniestro, que cuarteó paredes, representa un riesgo, por lo que se recomendará su demolición.

Asimismo, indicó que este lunes elementos de Bomberos acudieron al establecimiento ya que se reportaron cuatro rebrotes de fuego, ya que los bultos de tela en ocasiones quedan con brazas en el interior del rollo, a donde no llega el agua y ello provocó que se reanudaran algunos puntos.

Comparte esto: Twitter

Facebook