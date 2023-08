Lavolpe queda fuera de Consejo de Expertos tras polémica con Ivar Sisniega

A través de redes sociales, la Federación Mexicana de Futbol agradeció al argentino el intercambio de ideas que tuvo con el presidente ejecutivo del organismo

Agencias

La Federación Mexicana de Futbol dio a conocer la tarde de este domingo que Ricardo La Volpe quedó fuera del Consejo de Expertos que fue presentado hace unos días y en el que participan personalidades del balompié como Carles Puyol, Fernando Hierro, Rafael Márquez y Javier Aguirre, los cuales asesorarán a Jaime Lozano en la Selección Mexicana.

A través de su cuenta de Twitter, la FMF emitió un mensaje en el que agradeció al estratega argentino por el “intercambio de ideas” que tuvo con Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación.

“Agradecemos a Ricardo La Volpe por el intercambio de ideas que tuvo en más de una sesión con nuestro Presidente Ejecutivo, Ivar Sisniega, durante las últimas semanas.

Entendemos y respetamos su cambio de postura expresada en días anteriores. El

conocimiento y experiencia de Ricardo siempre serán bien recibidos en este proyecto”.

Luego de que el pasado 10 de agosto se diera a conocer que La Volpe era parte del Consejo de Expertos de la FMF, el técnico sudamericano sorprendió al negar —en entrevista con W Deportes— que era parte del nuevo proyecto de la Federación.

“Yo no me senté para arreglar ninguna situación, si quieren que uno sea protagonista de lo que dicen en ese consejo. No entiendo por qué mandan que yo estoy dentro del Consejo porque no es verdad. Creo que habría que sentarse con el técnico, el estratega tiene una idea y ya conoce a varios jugadores, entonces tener varias opiniones podría confundir. No entiendo el consejo o para qué sirve”.

“Una cosa es una reunión que tuvimos en Las Vegas, que sí la tuve con el señor Rodríguez,” explicó, “pero para esto hay que sentarse a ver qué es”.

