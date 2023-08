Luce el Inter y va a la final de la Leagues Cup; Golean a Philadelphia Union

El argentino Lionel Messi logró anotación e impulsar al equipo

Agencias

El conjunto del Inter Miami disputará su primera Final desde que jugó su primera temporada en la MLS en 2020 y será la de la Leagues Cup con Lionel Messi como estandarte, luego de vencer por goleada 4-1 a Philadelphia Union jugando como visitante y de paso sellar su pasaporte para participar en la Concacaf Champions Cup que se jugará en 2024.

El partido fue muy fácil para Inter, el rival se dejó ver anonadado de tener en su casa al astro argentino y a todas las demás figuras que el Miami contrató para competir en la Leagues Cup, MLS y los otros torneos que pueda llegar a jugar en un futuro.

El cuadro de la Florida hizo lo que quiso, y tal fue el deslumbramiento del rival que empezaron el partido muy distraídos y con solo tres minutos de haber iniciado el encuentro Josef Martínez ya había puesto el primero en la frente de los locales.

La Leagues Cup ha servido al Tata Martino para conocer a sus jugadores y echar el equipo sobre la espalda de Messi, al cual parece que los años no le pegan y sigue jugando como si fuera un chiquillo que se sigue divirtiendo moviendo la pelotita por toda una cancha de futbol.

A los 20′ llegó el show de La Pulga. Messi aprovechó el respeto que le tienen los rivales de la MLS y después de conducir por algunos metros sacó el tiro que exhibió por completo todos los errores defensivos con los que se juega en una liga como la MLS y así poner el noveno en su cuenta personal dentro de la Leagues Cup.

Messi no solo aporta goles, el argentino es el alma del Inter Miami y fue el autor intelectual del tercero de su equipo. Al conocer a la perfección a jugadores como Jordi Alba, le dio la pelota sin tener que voltear y el también exjugador del Barcelona se encargó de aumentar la ventaja antes de que terminara el primer tiempo.

En el complemento el Philadelphia se quitó de la mente todo el deslumbramiento posible y trato de poner más juego, de hacerle ver a sus aficionados que no llegaron a las Semifinales por obra de la casualidad y a los 75’ Bedoya puso el tanto del descuento.

Cuando mejor jugaba el cuadro local David Ochoa les puso el cuarto en la frente y con eso el punto final a una serie que fue demasiado fácil para los del Tata Martino.

Inter jugará su primera Final desde que juegan en la MLS que fue en 2020, este proyecto de David Beckham empieza a funcionar y su inversión rápido le rendirá frutos, pues ya tiene boleto seguro para la Champions Cup y seguramente cuando regrese el MLS serán contendientes al título levantándose del último lugar en el que se encuentran.

Comparte esto: Twitter

Facebook