Lucen arqueros infantiles sonorenses en Nacional en Guanajuato

Sumaron 20 medallas, de las que resultaron 13 oros, 3 platas y 4 bronces, en el evento realizado en Celaya entre el 31 de julio y 6 de agosto

La delegación sonorense de tiro con arco, que participó en el Campeonato Nacional Infantil, coleccionó 20 medallas, repartidas en 13 de oro, tres de plata y cuatro bronces, en el evento efectuado en Celaya, Guanajuato.

Una terna de pequeños arqueros fueron los protagonistas por el lado de Sonora, ya que cada uno de ellos ganó cuatro medallas doradas, al liderar las dos distancias (la cual varía dependiendo de la categoría), la sumatoria del clasificatorio, y la Ronda Olímpica Individual.

La terna de cuádruple medallistas dorados fueron: Leonardo Martínez Tejada (Sub 10), Teresa Lileth Acosta Aguilar (Sub 12) y Paul Antonio Rodríguez Amaya (Sub 16), todos en la modalidad de arco recurvo.

Según su categoría de 10 años, Leonardo Martínez tiró dos distancias de 20 metros, las cuales ganó con 305 y 270 puntos (total de 575); Teresa Acosta, en la Sub 12, disparó las flechas a 30 metros, en donde dominó con 289 y 297 (sumó 586); y Paul Rodríguez, en la Sub 16, comandó los 50 metros al contabilizar 318 y 313 (para 631).

Asimismo, Sophía Minjárez Rivera (Sub 10 arco compuesto) se llevó una de oro (Ronda Individual) y tres bronces (en las dos distancias de 25 metros y en el total), mientras que Isabella Valle Rodríguez obtuvo tres platas (en los primeros 30 metros, otra en la sumatoria y una más en la Ronda Individual) y un bronce (en la segunda distancia).

