Muere indigente ahogado en Guaymas

Una persona del sexo masculino en situación de calle se metió a bañar a una pileta de la plaza Guaymas, de donde no logró salir con vida

Manuel Rábago Parra

EL VIGIA

El cuerpo sin vida de un hombre, por el momento no identificado, fue encontrado en aguas acumuladas en las piletas situadas a espaldas de las letras monumentales Guaymas, en la calle 29.

Fue a las 17:30 horas de este domingo cuando elementos de la Policía Municipal confirmaron el reporte de civiles sobre este hallazgo.

Se presume que la persona se metió a la pileta para refrescarse un poco de las altas temperaturas y ya no pudo salir, para morir de asfixia por sumersión

El cuerpo fue sacado del lugar por varias personas y paramédicos de Cruz Roja Guaymas intentaron reanimarlo con maniobras de RCP, pero no se obtuvo respuesta.

El lugar fue inmediatamente resguardado y acordonado por los elementos policiacos, a la vez que se notificó al Ministerio Público de este caso legal.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) se hicieron cargo del procedimiento de ley.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente a fin de determinar las causas del deceso.

Agentes municipales procedieron a elaborar el Informe Policial Homologado (IPH), que fue entregado a elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Comparte esto: Twitter

Facebook