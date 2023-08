Opcional uso del cubreboca en Sonora; No existe riesgo por Covid afirma Gobernador

Ivanova de los Reyes

En este momento no representa un riesgo para la salud de la población, los casos de Covid-19 que se han registrado en la entidad, consideró el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario estatal, dijo que es decisión uso del ciudadano el hacer uso del cubreboca como medida preventiva, aunque por el momento no hay situación de riesgo en la entidad.

Lo anterior, luego de que autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recomendaron volver a utilizar el cubreboca ante el incremento en la positividad de casos de Covid-19.

Durazo Montaño señaló que, de presentarse una situación de riesgo en el estado, podrían reconsiderar esta medida.

“Al inicio de mi gobierno prácticamente, decretamos que no era obligatorio el uso de cubrebocas, quien lo estime necesario puede utilizarlo. En estos momentos no representa un riesgo para la salud de las y los sonorenses. Si se presentara un riesgo reconsideraríamos la medida, pero no estamos afortunadamente en esas circunstancias”, expresó.

