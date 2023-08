Persiste circulación de camiones sin aire acondicionado a pesar de temperaturas extremas

Los concesionarios continúan violando la normatividad en perjuicio de los usuarios

A tres meses que entró en vigor la obligación de encender el aire acondicionado en el transporte público, siguen camiones circulando con las ventanas abiertas, pese a las temperaturas extremas que se registran en la ciudad.

Aunque está regulada la operatividad del servicio de transporte urbano, hay unidades de diferentes rutas que no traen aire porque los aparatos no sirven o no les han dado el mantenimiento adecuado.

Esto hace que el trayecto sea una tortura para los usuarios que tienen que abordar dicha unidad por las frecuencias entre un camión y otro, ya que con temperaturas superiores a los 40 grados el permanecer bajos los rayos del sol pueden ocasionar golpes de calor, y no tienen más opción que abordarlo, según expusieron quejosos.

De manera insistente, la Unión de Usuarios de Hermosillo ha exigido a las autoridades del Transporte del Estado cumplan con lo establecido en la Ley del Transporte sobre el encendido del aire acondicionado, antes las temperaturas extremas que se registran en Hermosillo y que se incrementan al interior de una unidad por el metal, pero no se ha cumplido a cabalidad.

Por otro lado, la agrupación Vigilantes del Transporte señala que ocho de cada 10 unidades del transporte público traen el aire acondicionado encendido, de acuerdo a los resultados que arrojó la última auditoría realizada.

Sin embargo, cada día se observan más camiones circulando con las ventanas abiertas, en rutas como 2, 4, 6, 14, entre otras, aun cuando las temperaturas siguen en aumento, lamentaron los pasajeros.

