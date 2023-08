Prevén se agrave problemática del transporte a partir de la próxima semana

Ante la falta de unidades suficientes, el regreso a clases en preparatorias recrudecerá el problema, consideró el presidente de Vigilantes del Transporte, Alfonso López Villa

Ivanova de los Reyes

Con el regreso a clases de preparatorias la próxima semana se va a agravar el problema de transporte en la ciudad, por la falta de unidades para prestar el servicio, como ocurrió el pasado lunes con las universidades, aseveró Alfonso López Villa.

El presidente de la organización Vigilantes del Transporte de Hermosillo, dijo que actualmente hay 330 unidades prestando el servicio, y se requieren más 500 en una ciudad con una población de un millón de habitantes, de los cuales alrededor de 80 mil son estudiantes.

Señaló que la autoridad tiene frenada la cantidad de camiones que pueden andar circulando, ya que el plan operativo establece que debe haber 350 unidades prestando el servicio, pero solo hay 330.

Este problema se vio reflejado en el regreso a clases de la universidad y se va a agravar la próxima semana que inicien cursos las preparatorias, subrayó.

López Villa resaltó que hay un total abandono por parte de la autoridad de la Dirección del Transporte para resolver el problema de la falta de camiones circulando.

“No es confiable el transporte público y no va a ser confiable, porque no se ve ninguna acción por parte de la autoridad para resolver el problema”, enfatizó.

“Estamos sugiriendo a los estudiantes que vean otras opciones de movilidad, como el uso de bicicletas, irse a pie o autos compartidos para llegar clases a tiempo, sobre todo, los que entran a las siete de la mañana, y no se repita el problema de camiones saturados como ocurrió esta semana”, mencionó.

