Protagonizan choque y atropellamiento en la colonia Las Minitas

El “encontronazo” fue entre dos pick up, uno de los cuales impactó a una persona de la tercera edad quien resultó lesionado

Redacción Entorno Informativo

Dos personas lesionadas, entre ellas un hombre de la tercera edad, dejó un choque entre dos pick ups, uno de los cuales al ser proyectado golpeó a una persona de la tercera edad que empujaba un triciclo, en la colonia Las Minitas.

El aparatoso percance se registró alrededor de las 18:00 horas en la carretera 26 y calle Mina La Bonancita, en el citado asentamiento del surponiente de Hermosillo.

A esa hora, el conductor de un pick up de la marca Chevrolet, color negro circulaba de oriente a poniente, al igual que un pick up de la marca Ford, del mismo color, el cual fue golpeado por alcance.

Tras el impacto, el conductor de la unidad de la marca Ford, fue proyectado contra un hombre de 82 años, quien empujaba un triciclo y resultó con una lesión en la cabeza, por lo que fue trasladado a recibir atención médica a bordo de una ambulancia de Cruz Roja.

Cabe señalar que una joven que viajaba en el pick up de la marca Chevrolet, resultó también con lesiones en la cabeza al golpearse contra el medallón frontal, por lo que llevada en un auto particular a un nosocomio.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tomaron nota de los hechos, aseguraron los vehículos y los pusieron a disposición del agente ministerial para que determine la responsabilidad.

