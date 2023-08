Protestan estudiantes de Unison por falta de aires

En la Jefatura de la Licenciatura en Derecho;Se tienen siete salones sin aire acondicionado, además de que los bebedores tampoco funcionan

Ivanova de los Reyes

Estudiantes de la Licenciatura en Derecho de la Universidad de Sonora, se manifestaron este miércoles de manera pacífica por la falta de aires acondicionados en siete aulas, y que está afectando la salud de más de 200 alumnos.

Jesús Raudel Arteaga Ríos, presidente de la Sociedad de Alumnos de Derecho (Sadus), señaló que son muchas las deficiencias que han denunciado las cuales no han sido atendidas, y que en este inicio de clases han aumentado, como la ausencia de aires en las aulas, cámaras de vigilancia y falta de mantenimiento en baños y bebederos.

“Contamos con 14 bebederos en el Departamento de los cuales más de la mitad no funcionan, también regresamos a clases y más de 16 aires acondicionados no funcionaban, los cuales se han ido arreglando, pero todavía hay siete aulas sin aires y en cada una hay 40 alumnos”.

“El día de ayer se reportaron ante Seguridad Unison el desmayo de dos compañeras del Departamento y una compañera embarazada recibiendo clases en esas condiciones”, dijo.

Los estudiantes quienes tomaron la Jefatura de Derecho de manera simbólica, solicitaron a las autoridades universitarias se atiendan estas problemáticas que ponen en riesgo la salud y educación de los estudiantes.

El presidente de la Sadus, agregó que, ante la falta de respuesta de las autoridades a sus peticiones, tomaron únicamente la jefatura del departamento, sin afectar otras áreas y trámites de los estudiantes.

Comparte esto: Twitter

Facebook