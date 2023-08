Pumas domina a Tigres por 2-1

Quita lo invicto al campeón; Los universitarios propinaron la primera derrota del torneo Apertura a los regiomontanos

Con anotaciones de Gabriel ‘Toro’ Fernández y Juan Ignacio Dinneno, Pumas venció 2-1 a Tigres en la Jornada 6 del Apertura 2023; los de la Sultana del Norte sufrieron su primera derrota en el torneo.

Después de una desastrosa derrota la jornada pasada ante Bravos de Juárez (4-1), Pumas defendió el orgullo en Ciudad Universitaria al derrotar 2-1 al campeón de la Liga MX: Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Los primeros 45 minutos del partido estuvieron llenos de emoción, esto a pesar de que ambos arcos quedaron inmaculados, pues tanto Pumas como Tigres se mostraron desequilibrantes y con toda la intención de hacerle daño al rival en el marcador.

Al minuto 6, los de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comenzaron a generar oportunidades ofensivas, gracias a Gabriel Fernández, quien estuvo cerca de abrir el marcador; no obstante, el cabezazo del Toro se fue rozando el poste derecho de Nahuel Guzmán.

De igual manera al minuto 10 César Huerta avisó con un tiro interesante recién entrando al área, el cañonazo del Chino impactó el poste izquierdo de Guzmán y poco después el mexicano cayó al terreno de juego, tras recibir un fuerte impacto de la zaga defensiva de Tigres.

Por su parte, el guardameta argentino Nahuel Guzmán terminó por ser la gran figura de los dirigidos por Robert Dante Sibolidi durante la primera mitad. El Patón se lució con atajadas providenciales al 42’ y al 47 ante Juan Ignacio Dinenno y Gabriel Fernández.

En el complemento el Toro Fernández fue el encargado de abrir el marcador: al minuto 50 el uruguayo aprovechó un mal rechace de la zaga defensiva para perforar la red de Guzmán con un venenoso disparo.

Del mismo modo, al minuto 82, el Chino Huerta provocó un penal a favor de Pumas después de realizar tres regates en el área: Juan Ignacio Dinenno no dudó al cobrar la pena máxima y sumar el 2-0.

En tiempo de compensación Ozziel Herrera anotó el gol del descuento para Tigres, lo que ocasionó que los regiomontanos se volcaran contra Pumas, pero el deseo no fue suficiente para sacar puntos del Estadio Olímpico Universitario.

