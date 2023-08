Ratifican a Jaime Lozano en el Tri; Llevará a México al Mundial 2026

Después de algunas semanas de análisis, finalmente Jaime Lozano fue nombrado como director técnico oficial de la Selección Mexicana

Agencias

Este jueves por la noche se ratificó a Jaime Lozano como director técnico de la Selección Mexicana. La Federación Mexicana de Futbol (FMF) le dio el visto bueno a la permanencia de ‘Jimmy’ al frente del Tri y dio a conocer de manera oficial el anuncio de su permanencia en el banquillo.

La presentación de Jaime Lozano se llevó a cabo por medio de las redes sociales y las plataformas de la FMF y del Tri.

Me da mucho gusto comunicarles de manera oficial que hemos escogido a Jaime Lozano para encabezar el proyecto de la Selección Nacional mayor rumbo al Mundial del 2026”, con estas palabras Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, dio a conocer la permanencia de Jaime Lozano en banquillo del Tri.

La determinación se tomó con base en la opinión del Consejo de Expertos integrado por Ricardo La Volpe, Javier Aguirre, Fernando Hierro, entre otros.

Tienen una gran ventaja, conocer a un 70 de los jugadores, conoce al medio y fue jugador de la selección. Hay que darle una oportunidad a los técnicos formados aquí y hechos aquí”, menciono La Volpe.

Por su parte, Javier Aguirre habló del importante palmarés que adorna la carrera de Lozano, quien a su corta edad ha cosechado triunfos trascendentales para el balompié mexicano.

Llega fortalecido por el logro de la Copa Oro, los dos logros, la medalla de bronce y la Copa Oro. Si bien, esta última la hemos ganado muchas veces, no es nada fácil hacerlo”, comentó el ‘Vasco’.

Ante este análisis, Sisniega puntualizó en las características con las que debe contar el técnico nacional, siendo el manejo de grupo un pilar fundamental.

Buscamos un técnico capaz, profesional y con gran sentido de responsabilidad, que haya tenido resultados, un técnico capaz de trabajar muchas horas y con gran carga de presión. Es importante que sepa trabajar con jugadores y sepa formarlos, que sea cercano y accesible, con buena comunicación y que sepa motivar sin descuidar disciplina y orden”, señaló.

El voto de confianza para ‘Jimmy’ viene acompañado del apoyo de los jugadores y la necesidad de soltarle las riendas del Tri a un estratega mexicano, por primera vez en casi una década.

Por último, Sisniega afirmó que Duilio Davino permanecerá como director de Selecciones Varoniles, teniendo como principal encomienda el trabajo en conjunto entre el Tri Mayor y la Selección Mexicana Sub 23.

La Selección Mexicana, encabezada desde hoy de manera permanente por Jaime Lozano, trabajará de cara a los partidos de carácter amistoso que sostendra en las fechas FIFA de septiembre y octubre, ante Australia, Uzbekistán, Ghana y Alemania.

