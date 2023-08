Reactiva Boston al mexicano Alex Verdugo tras “sentarlo” un juego

El jardinero fue reemplazado el sábado antes de enfrentar a los Azulejos por una decisión del manager Alex Cora

El jardinero de los Medias Rojas de Boston, Alex Verdugo, regresó al lineup titular para el partido del domingo contra Toronto, un día después de que el manager Alex Cora lo enviara a la banca.

“Esperemos que hayamos aprendido como grupo de lo que sucedió, ésa es la razón por la que lo hicimos”, dijo Cora. “Fue mi decisión no jugarlo, tengo mis razones y lo dejaremos así”.

El sábado, los Medias Rojas sentaron a Verdugo unas horas antes de su derrota por 5-4 ante Azulejos. No se dio alguna razón durante el juego. Fue reemplazado en la alineación por Adam Duvall.

Después del juego, Cora dijo: “Dimos un paso atrás como equipo. Tenemos que asegurarnos de que todos estén disponibles todos los días aquí para que podamos llegar a donde sea que vayamos. Y ese no fue el caso. Tengo que hacerme cargo de esto y decidí que no iba a jugar”.

Cuando Verdugo habló con los medios, dijo que era una “decisión del mánager. Vamos a dejarlo así”.

A principios de esta temporada, Cora envió a la banca a Verdugo por no apresurarse y después de la temporada pasada, lo desafió a estar mejor preparado.

Cora abordó esas cosas el domingo por la mañana.

“Creo que lo dije el año pasado: ‘Se trata de a dónde quieres ir como jugador”’, dijo Cora. “Es quién eres y dónde quieres estar. Este chico es muy talentoso.

“Estamos aquí para ayudarlo y apoyarlo. Vemos destellos de grandeza y vemos destellos de lucha. Todos son diferentes en ese clubhouse y tienes que lidiar con ellos de diferentes maneras”.

Cora explicó además que espera que la disciplina ayude a motivar al jardinero de 27 años

“Es un chico inteligente. Tiene sus altibajos como todos los demás”, dijo Cora. “A veces tienes que mostrarle un amor duro y otras veces tienes que estar allí para él de otra manera. Eso es lo que estoy tratando de hacer”.

Verdugo fue adquirido en el intercambio de febrero de 2020 que envió a Mookie Betts a Los Angeles Dodgers. Está bateando para .270, con ocho jonrones y 41 carreras impulsadas en 98 juegos esta temporada.

