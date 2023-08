Rechazan contenido de nuevos libros de texto

Agrupaciones de padres de familia; Se manifestaron en el exterior de Palacio de Gobierno durante la mañana de ayer

Ivanova de los Reyes

Al grito de “con los niños no”, decenas de padres de familia se manifestaron este domingo frente a Palacio de Gobierno para exigir un alto a la distribución de los nuevos libros de texto en las escuelas de educación básica.

Los representantes de las agrupaciones Humanidad Mx, Poder Familia, entre otras, dieron lectura a un posicionamiento en el que rechazaron el contenido de los nuevos libros de texto gratuitos que buscan “imponer” en las escuelas públicas.

Raúl Encinas Rodríguez, dirigente de agrupación Humanidad Mx, señaló que han reunido hasta el momento 50 mil firmas ciudadanas para exigir detener estos materiales en los planteles escolares, mismas que entregarán este lunes a las autoridades estatales.

“Somos mil asociaciones en México que agrupan a los grupos de vida, familia y libertades, estamos haciendo estas protestas o marchas en cada una de las ciudades, para pedirle al gobierno federal, a las secretarias o institutos de educación en los estados que detengan la entrega de los nuevos libros de texto de esta nueva escuela mexicana”, puntualizó.

Encinas Rodríguez expuso que este modelo de Nueva Escuela Mexicana (NEM), aborda temas de ideología de género, promueve actividades y contenidos de educación sexual no acorde a la edad, ni a la madurez de los niños, reduce sustancialmente los aprendizajes en el campo de las matemáticas y las ciencias, cuenta con errores o imprecisiones sobre hechos históricos, y promueve la polarización entre clases sociales.

Enfatizó que estos nuevos derechos que se implementaron en la Constitución en 2011, vienen a destruir el derecho natural de los niños y las familias.

“Es decir, habla de quitar la patria potestad, nuevos derechos sexuales y reproductivos que no existen los derechos sexuales y reproductivos, porque ningún adulto vamos a ir a tocar la oficina de ningún gobierno a decir necesito una relación sexual, eso es incongruente”, abundó.

Indicó que, de seguir adelante la entrega de libros en las escuelas, los padres de familia pueden presentar un formato especial en los planteles y exigir que no les imparta el contenido de esos materiales a los niños.

“Cada padre de familia es responsable de la educación de sus hijos, y ellos dirán, los recibo, los guardo, cada colegio, cada escuela, director o maestro, puede decir esto no está de acuerdo o acorde a un programa científico, lo desechamos y lo dejamos en manos de los padres de familia”, expresó.

