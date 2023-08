Reconocerán Dodgers a Fernando Valenzuela el próximo viernes

Adquirido por 120 mil dólares en 1979, el sonorense, conocido como ‘Toro de Etchohuaquila’ consiguió un Clásico de Otoño, premio Cy Young y el reconocimiento al Novato del Año con la novena de Los Ángeles

El exbeisbolista sonorense Fernando Valenzuela, será reconocido por los Dodgers de Los Ángeles el próximo viernes 11 de agosto, quienes retirarán su característico número ‘34’ de los disponibles para los peloteros que sean parte de la novena.

El ‘Toro de Etchohuaquila’, quien actualmente tiene 62 años, llegó a Dodgers en 1979, quienes lo adquirieron por 120 mil dólares; el oriundo de Navojoa Sonora, ‘probaría suerte’ en las Ligas Menores durante una temporada y el 15 de septiembre de 1980, aparecería para hacer su debut en la ‘Gran Carpa’.

Para el inicio de la siguiente temporada (1981), el mánager Tom Lasorda confiaría en el mexicano para ser uno de los abridores de su novena, sin embargo, una lesión de último momento por parte del ‘serpentinero’ estelar, Jerry Reuss, pondría en ‘bandeja de plata’ el debut de Valenzuela.

Con 19 años, Fernando Valenzuela comenzaría la temporada 1981 ‘blanqueando’ a los Astros de Houston (2×0), sumando ocho triunfos consecutivos -cinco de ellos por blanqueada- y comenzando la famosa y distinguida ‘Fernandomanía’.

Una de las grandes características del mexicano fue su forma de lanzar, ya que miraba al cielo en el ‘wind up’.

Sus apariciones en la ‘lomita’, llevarían al mexicano a convertirse en el único beisbolista (hasta la actualidad) en ganar el Cy Young de la Liga Nacional y el premio al Novato del Año en una temporada; además, conquistó el ‘bat de plata’ y el Clásico de Otoño luego de remontar un 2-0 Vs Yankees de Nueva York y subir a lo más alto tras el Juego 6.

Tras consumar un partido perfecto el 29 de junio de 1990 ante los Cardenales de San Luis, Fernando Valenzuela no superó las lesiones que aquejaba de años atrás y fue previo al inicio de la temporada 1991, Dodgers dio a conocer que el mexicano no continuaría tras poco más de 10 años en la institución.

Finalmente, su carrera profesional la cerraría pasando por los Ángeles de California, Orioles de Baltimore, Filis de Filadelfia, Padres de San Diego y poniendo punto final en el Circuito Mayor el 14 de julio de 1997 con los Cardenales de San Luis.

Fernando Valenzuela tuvo un último episodio en su carrera dentro de la Liga Mexicana del Pacífico con Águilas de Mexicali (2004 a 2006), retirándose a los 46 años y cerrando su idilio con ‘Doña Blanca’ al ostentar 173 partidos ganados por 153 perdidos.

