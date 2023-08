Regresa Toño Astiazarán a la Villa Verde

Redacción Entorno Informativo

Junto a su esposa Patricia Ruibal visitó a familias de la Cerrada San Federico donde vive Jesús Oiram, quien en su graduación de Estancias Infantiles DIF pidió un tobogán y arreglos al parque, lo cual ahora es una realidad

Con cinco años de edad, Jesús Oiram, residente de la colonia Villa Verde, demostró que la edad no es impedimento para explicar que hacen falta mejoras a un espacio público, ya que de viva voz solicitó al Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, que arreglara el parque de la Cerrada San Federico para poder jugar con sus amistades.

En ese momento obtuvo el compromiso de Toño Astiazarán y hoy el parque ya está rehabilitado y con nuevas instalaciones.

“Gracias por cumplir tu promesa”, expresó el pequeño Jesús Oiram con felicidad al Presidente Municipal, quien asistió al lugar nuevamente acompañado de su esposa Patricia Ruibal Zaragoza.

Además de la rehabilitación, el parque incluye instalación de juegos infantiles, bancas, reparación del kiosko y el buzón del Programa “Hoy te cuento” que DIF Hermosillo promueve para fomentar la lectura.

Fue durante la graduación de una de las instancias infantiles del Sistema DIF Hermosillo, en julio pasado, cuando el pequeño se acercó al Presidente Municipal para pedir un “tobogán” y juegos para poder divertirse en un parque que se encontraba vandalizado.

“Cuando me gradué le pedí que arreglara mi parque porque antes estaba todo destruido, la gente grande lo había destruido entonces le pedí un tobogán a Antonio Astiazarán y además como supo que rompieron los columpios puso nuevos”, explicó acompañado por su mamá Cruz Judith Encinas.

Jesús Oiram ama jugar con figuras de acción y plastilina, pero de igual manera disfruta el exterior y los atractivos que ahora tiene el parque de su colonia que ha recuperado vida, de grande quiere ser policía y ha logrado algo importante como cumplir el sueño de ver una transformación en el parque gracias a la facilidad con la que se expresa.

“Para nosotros en el Gobierno Municipal es muy importante ir recuperando poco a poco los espacios públicos; lo decía muy bien Jesús Oiram, este lugar se había venido a menos como seguramente muchos otros parques en la ciudad y que por supuesto necesitan no una manita de gato sino una garra de tigre”, expresó Antonio Astiazarán al inaugurar la obra.

Llevan programa “Hoy te cuento”



La Presidenta del Sistema DIF Hermosillo, Patricia Ruibal, implementó el programa “Hoy te cuento” en el parque de la Cerrada San Federico para fomentar la lectura en la niñez al instalar un buzón en el que podrán tomar libros y cuentos.

Acompañada por la directora general de DIF Hermosillo, Isela Montes de Oca platicó sobre la intención del Gobierno Municipal de fomentar la lectura al instalar buzones en parques donde las personas podrán tomar o depositar libros.

“La intención es que la comunidad llegue y escoja un libro que quiera leer o un cuento que le quiera platicar a sus hijos. Se va a poder llevar uno, pero va a dejar otro con la intención de que este buzón siempre esté lleno y que toda la gente pueda tener un espacio de lectura”, concluyó.

Comparte esto: Twitter

Facebook