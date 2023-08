Reportan 30 accidentes viales y nueve heridos en Hermosillo

Además, del siete al 13 de agosto se detectaron 122 conductores en estado de ebriedad

Redacción Entorno Informativo

La Policía de Tránsito del 07 al 13 de agosto atendió 30 accidentes automovilísticos, en donde nueve personas resultaron lesionadas.

Sergio Valdez López, director del Departamento de Tránsito informó que a 122 conductores se les detectó en estado de ebriedad.

Indicó que en una semana se registraron 25 choques entre vehículos, dos atropellamientos, un volcamiento, entre otros.

Dijo que las causas fueron por alcance, no hacer alto, invadir carril, exceder la velocidad y no respetar semáforos.

Valdez López puntualizó que se elaboraron cuatro mil 760 infracciones de las cuales fueron por exceso de velocidad (637), no acatar semáforos (987), hacer uso del celular (342) entre otros.

Señaló que se continúa con acciones preventivas y reiteró el llamado a respetar los límites de velocidad, así como los señalamientos de Tránsito.

