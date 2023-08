Reportan desaparición de elemento de la AMIC

Desapareció la noche del domingo; El agente fue identificado como Ramón Ángel y estaba asignado en esta capital

Un elemento de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) fue reportado como desaparecido por sus familiares.

La esposa del uniformado, dijo que la última comunicación que tuvo con el elemento identificado como Ramón Ángel, fue la noche del domingo.

Indicó que su esposo, el pasado domingo llegó a su casa poco después del mediodía, y posteriormente, tras comer y descansar un rato, se vistió con su uniforme y dijo que tenía que salir a realizar un trabajo.

Refirió que cerca de las 21:30 horas del domingo recibió un llamado telefónico de su esposo, quien le dijo que ya iba a su domicilio y preguntó si necesitaba que le llevara algo, a lo que ella le dijo que no.

Sin embargo, al pasar las horas y que no llegó, fue a buscarlo a su centro de trabajo, en donde le dijeron que tampoco había acudido a laborar.

A través de redes sociales la mujer está pidiendo su localización mientras que las autoridades no han emitido comunicado al respecto.

