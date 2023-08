Repuntan atenciones por altos cobros de la CFE en la Unión de Usuarios

En esta temporada, han atendido a mil 200 usuarios que han solicitado prórroga para el pago del servicio

Ivanova de los Reyes

En lo que va de la temperatura de verano, se han disparado las atenciones en la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), y ha atendido a mil 200 usuarios que acuden a solicitar una prórroga para pagar su factura de luz, derivado de las altas facturaciones por el encendido de aparatos para mitigar el calor.

Ignacio Peinado Luna, dirigente de la organización, dijo que en lo que va de la temporada han visto facturaciones de luz que van de los mil hasta seis mil pesos bimestrales, de ahí la importancia de que se reconozca el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano.

“Hay cientos, miles de personas, de familias que, aún con el subsidio no tienen el recurso para pagar dichas facturas tan agresivas en una localidad donde el calor es extremo y lo tenemos prácticamente todo el año”, dijo.

Resaltó que es importante que las autoridades asuman esta responsabilidad para buscar estos medios y convertirlos en un derecho social, que responda a las necesidades y realidades que en este tema enfrentamos comunidades como Hermosillo y el estado de Sonora con este clima tan agresivo.

Peinado Luna recomendó a los usuarios mantener puertas y ventanas cerradas al momento de encender los aparatos de aire acondicionado para que no consuman mucha energía y no genere altas facturaciones de luz.

“Una vez que se encienda el aparato hay que cerrar puertas y ventanas, y poner el equipo en 23 o 24 grados, ya que ponerlo por debajo de esa temperatura aumenta el consumo de energía porque no está cortando; también hay que darle mantenimiento y limpiar los filtros para contribuir al funcionamiento del aparato”, puntualizó.

