Se desploma fachada de hotel

Autoridades de Protección Civil, Bomberos, e incluso el alcalde Antonio Astiazarán acudieron al hotel Fiesta Americana tras el derrumbe

Daños materiales de consideración dejó como resultado el colapso de la fachada del hotel Fiesta Americana ubicado en la zona hotelera de la ciudad.

Los hechos se registraron alrededor de las 17:30 horas, en el bulevar Kino y Periférico Oriente, donde no se reportaron personas lesionadas.

Elementos del Departamento de Bomberos y de la Policía Municipal, así como personal de Protección Civil, acudieron al sitio donde luego de inspeccionar los daños, acordonaron el área para evitar accidentes por otro posible desplome.

El director de Atención y Emergencias y Desastres, Daniel Gámez Martínez, informó que no hubo personas lesionadas, solo daños en la estructura frontal del hotel y un vehículo de transporte de huéspedes.

El Presidente Municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez se presentó en el lugar para supervisar las labores de rescate y atención inmediata, tanto de la Policía Municipal como de elementos de bomberos de Hermosillo.

“Me enteré de este acontecimiento e inmediatamente nos dimos una vuelta por acá, en primer lugar, para verificar que no tuviéramos lesiones a personas que es lo que más nos preocupa, afortunadamente me reportan que no las hay, lo cual es una buena noticia, y para cerciorarnos que todas las labores de rescate y atención inmediata tanto de la Policía Municipal como bomberos, lo estén haciendo, lo cual así es”, dijo.

Mencionó que platicó con el gerente del hotel, quien le comentó que solo escucharon un ruido en el exterior y de pronto colapsó la fachada del edificio.

Indicó que giró instrucciones a los directores de Control Urbano y Protección Civil para que, coordinados con protección civil estatal, trabajen en la valoración estructural del inmueble para determinar los daños y evitar una afectación mayor.

“Yo lo que le pedí al director de Control Urbano que se trasladara al lugar con inspectores al igual que el director de Protección Civil, para que evalúen las condiciones estructurales del inmueble y no tengamos perdidas que lamentar en el futuro y para eso se va a hacer una revisión del mismo”, puntualizó.

