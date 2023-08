Se imponen Tigres a Vancouver en penales

Van a octavos en la Leagues Cup; El siguiente enfrentamiento los regiomontanos enfrentarán a sus coterráneos Rayados para protagonizar otro Clásico

Tigres avanzó a los octavos de final de la Leagues Cup tras derrotar en serie de penales al Vancouver, luego de empatar 1-1 en 90 minutos, enfrentarán a Rayados en la siguiente ronda.

Los canadienses salieron a jugar de tú a tú desde el inicio y en apenas nueve minutos rompieron el cero con un golazo de Pedro Vite. El ariete ecuatoriano aprovechó un mal rechace al centro de Samir Caetano, impactando de primera intención y clavar una gran anotación imposible de atajar para Nahuel Guzmán.

El tanto creció en los locales que intentaron hacer más daño a un cuadro felino totalmente dominado, pero con la oportunidad de empatar los cartones en los pies de Fernando Gorriarán, sin embargo, el uruguayo no pudo impactar con calidad.

Fue hasta cerca del descanso que los regios pudieron irse con una peligrosa desventaja más amplia de no ser por la pésima definición de Ryan Raposo, desaprovechando el tremendo error defensivo de Jesús Angulo que puso en jaque a la zaga auriazul.

La entrada de Sebastián Córdova en el complemento, dio mejores tintes ofensivos al cuadro de Robert Dante Siboldi en busca de meterse al duelo y seguir con vida en el certamen. Dicha modificación causó su respectivo beneficio, pues al 53′ llegó el empate felino en los pies de André Pierre-Gignac.

El francés de chilena mandó a las redes un gran servicio de Javier Aquino, causando furor en las gradas del BC Place y en su banquillo, el cual venía sufriendo demás ante el complejo encuentro.

Los minutos pasaban y no se veía por donde cada equipo creara peligro, no obstante, cerca del final, un atajadón de Guzmán evitó el triunfo de la localía al 78′ y mandando a penales la definición del resultado, en donde los mexicanos salieron avantes 5-3, gracias a un penal atajado por Nahuel y el gol decisivo de Fernando Gorriarán, para así escalar a la siguiente llave en la que protagonizarán una edición más del Clásico Regio.

