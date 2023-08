Se manifiestan vecinos de San Francisco de Batuc

Demandan entrega de permisos de pesca;

Desde hace un año iniciaron el trámite para obtener la autorización y aunque las autoridades de Sagarhpa les han dado varias fechas para entregarlos, no lo han logrado

Redacción Entorno Informativo

Habitantes de la comunidad San Francisco de Batuc se manifestaron este miércoles sobre la carretera federal Hermosillo-Ures en demanda de permisos para pescar tilapia en la presa El Molinito.

Los inconformes, se colocaron a la altura del kilómetro ocho más 500 metros, para evitar el paso de vehículos y expresaron su inconformidad ya que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarpha) no ha concedido los permisos de pesca.

Uno de los voceros de los inconformes, identificado como Raymundo Silva, dijo que desde hace más de un año, iniciaron con los trámites para las mencionadas autorizaciones, ya que anteriormente realizaban la actividad con el permiso de otra persona.

Agregó que se reunieron un grupo de residentes para conformar una cooperativa para comercializar el producto, y aunque les pidieron llevar varios documentos para el registro, a la fecha no les han resuelto la solicitud.

Expuso que ellos fueron afectados por la construcción de la presa Rodolfo Félix Valdés, conocida como El Molinito, y no han logrado el ansiado permiso, mientras que otras personas cuentan hasta con 15 permisos.

Lamentó que las autoridades en varias ocasiones les han dicho que les entregarán el permiso en determinada fecha, sin embargo, ello no ha sucedido, por lo que optaron por el cierre de la rúa.

Luego de mantenerse durante unas horas en la carretera, se retiraron del lugar ya que las autoridades acordaron establecer una mesa de diálogo.

Comparte esto: Twitter

Facebook