Seis ex servidores públicos de la Secretaría de Salud han sido vinculados a proceso por simulación de operaciones con empresas ‘fantasma’

Ivanova de los Reyes

Al menos seis ex servidores públicos que laboraban en la Secretaría de Salud del Estado en la pasada administración, están sujetos a proceso por la simulación de operaciones con empresas “fantasma”, y no comprobar el destino de 67 millones de pesos, informó Guillermo Noriega Esparza.

El titular de la Contraloría General del Estado, señaló que al día de hoy ya se les dictó prisión preventiva justificada a estas personas por parte del juez, quienes están llevando su proceso ya sea en libertad u en prisión.

Asimismo, hay seis más aproximadamente que están siendo investigados por el mismo delito, y van desde ex secretarios, ex subsecretarios, ex directores generales, entre otros, quienes tendrán que rendir cuentas.

“Los que están ahorita vinculados son de la Secretaría de Salud por la simulación de operaciones con una empresa que se le pagaron servicios que no demostraron que se habían prestado. Son varios casos diversos con el mismo modus operandi, que es el uso de factureras, y en este caso faltarían seis más aproximadamente”, subrayó.

En este caso, el daño patrimonial asciende a 67 millones de pesos, que involucra a una empresa fantasma, y lo que se busca es, un castigo ejemplar por parte de los jueces para estas personas, y recuperar ese dinero para el erario público, enfatizó Noriega Esparza.

El contralor estatal resaltó que en lo que va de la actual administración, se han recibido más de dos mil denuncias, y se han sancionado a alrededor de 100 personas, 50 de ellos, inhabilitados y seis vinculados a proceso, por los delitos como peculado, ejercicio indebido de funciones y abuso de autoridad.

Las denuncias involucran a siete instituciones, como la Secretaría de Salud, Desarrollo Social, Secretaría de Hacienda, Telemax, entre otras, y los daños al erario ascienden a 100 millones de pesos, de los cuales, 67 millones son de la Secretaría de Salud que involucra una empresa “fantasma”.

“La instrucción del gobernador ha sido muy precisa, todo es lo que procede a rajatablas, no hay visión política ni a favor o en contra, entonces, cuando se encuentra una irregularidad, si es una falta administrativa se inicia un proceso de investigación en contraloría.

“Si nosotros vemos elementos de que hay un delito, lo turnamos a la Fiscalía Anticorrupción para que proceda”, enfatizó.

Agregó que ha habido elementos en varios lados y denuncias de la anterior administración y de la actual.

