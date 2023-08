Separan del cargo a maestro del ITH acusado de acoso

Tras denuncia pública de exdocente; La institución asegura que mientras dure el proceso el maestro no estará frente a ningún grupo y expresa su condena al hostigamiento y acoso sexual

Redacción Entorno Informativo

El Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH) separó de su cargo al profesor involucrado en un caso de acoso hacia otra docente, quien debido a ello renunció a la institución, informó la institución educativa.

A través de un comunicado enviado a la comunidad estudiantil, la institución educativa, estableció que durante el tiempo que dure el proceso de investigación, el docente no estará desempeñando actividades frente a ningún grupo.

Asimismo, expresa su rechazo a todas las conductas que atenten contra la dignidad e integridad de cualquiera de sus miembros y expresan “la más enérgica condena al hostigamiento y acoso sexual y reiteramos nuestro compromiso de ´cero tolerancia´ a cualquier forma de violencia” se lee en el mensaje.

“Se garantiza a toda la comunidad tecnológica un entorno donde impere la paz y la justicia, con apego a nuestros valores institucionales: el bien común, integridad, honradez, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, igualdad y respeto”, concluye el documento.

Como se informó con oportunidad, en días, una ex docente del Instituto Tecnológico de Hermosillo acudió a la institución y denunció públicamente un caso de acoso ocurrido en el plantel durante 2021 y lamentó no haber recibido respuesta por parte de la institución.

Comparte esto: Twitter

Facebook