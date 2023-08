Sin medias tintas

+ “La riegan” con el derrame

+ Impunidad y el Beer House

+ Que se hace la víctima cafre

+ De mal en “píor” en el Issste

Por Martín Romo (El Verdugo)

“La riegan” con el derrame…A las que les valió que cayó en “dormingo” el noveno aniversario del tóxico derrame al Río Sonora, provocado por la mina Buenavista del Cobre del Grupo México, es a las diferentes autoridades, pero principalmente a las federales, por como desde que ocurriera el 6 de agosto del 2014 a la fecha no han remediado en su totalidad cada uno de los estragos causados en diferentes ámbitos.

Porque al margen de la contaminación ambiental que propiciara la fuga y descarga de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico a los ríos Bacanuchi y Sonora, provenientes del menciando emporio minero del magnate Germán Larrea, es hora de que a los habitantes de más una veintena de municipios serranos afectados ni siquiera les han garantizado el abasto de agua potable, como tampoco una óptima atención médica. ¡Zaz!

Eso luego de que en un principio a los agraviados los “calmaran” con la entrega de una indemnización económica, vía un fideicomiso de $2 mil millones de pesos que se creara para ese efecto, y que aportara el Grupo México por ordenamiento de la Federación, para en parte resarcir los daños, pero que a la hora de la hora ni siquiera sirvió para dotarlos de plantas potabilizadoras y la construcción de una clínica hospitalaria.

Es por lo que todavía persisten las demandas para que a los más de 20 mil perjudicados con esa regazón se les haga justicia, por la forma en que les cambiara la vida en su día a día la considerada como la “píor” tragedia ecológica en el País en el rubro minero, como en el último tiempo lo han venido haciendo a través de la organización denominada Comités de Cuenca del Río Sonora, pero sin lograr mayores cosas. ¡Tómala!

Si se toma en cuenta que ni con la llegada de la actual administración de la llamada Cuarta Transformación encabezada por el “Prejidente”, Manuel López Obrador, les ha hecho justicia la revolución, por aún a estas alturas, o cuando prácticamente ya va de salida, apenas estarse trabajando en el saneamiento de las fuentes de abastecimiento acuático para que tengan acceso a un vital líquido que no esté contaminado. ¡De ese pelo!

Y para muestra basta ese botón, que es de lo más básico, como es el de que cuenten con agua de calidad para el consumo humano, y que es algo que a casi dos décadas de esa contaminante derramada no les han logrado cumplir, lo que habla de que ha habido negligencia, como reiteradamente lo han denunciado, y no es para menos, por como continúan sin tener lo que es elemental, de ahí que así está de no creerse. ¿Qué no?

Pero independientemente del surgimiento y la existencia de agrupaciones como la de Comités de Cuenca del Río Sonora, que por cierto el fin de semana realizó algo así como un festival en el Parque Madero de la Capital para recordar ese desastre, ciertamente que continúa sin tenerse un eco al respecto, con todo y que más recientemente prometieran que esas exigencias las incluirían en el Plan de Justicia para Cananea. ¡Ajá!

De ahí la percepción que hay, de que ese impune actuar le han permitido a Germán, por más querellas que en su momento interpusieran en su contra la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y la Secretaría del Medio Ambiente y Recuros Naturales (Semarnat), pero que al final han quedado en nada, por como siempre imponerse el poder de Don Dinero, por lo que así la han seguido regando con esa derramada.

Impunidad y el Beer House…Y un caso más que tiene que ver con la impunidad, o con que sigue pasando de todo, pero sin que pase nada, lo representa el trágico incendio ocurrido el pasado 22 de julio en el bar Beer House de San Luis Río Colorado, cuando un cliente que fuera expulsado por “mala copa” regresara y le prendiera fuego a ese congal con un saldo de 12 muertos y media docena de lesionados. ¡Vóitelas!

Ya que con todo y que los mismos funcionarios municipales al mando del pintado alcalde sanluisino, Gonzalo Yescas, reconocieran que el quemado establecimiento operaba sin los respectivos permisos, porque ellos habían sido omisos; al igual que la directora de Alcoholes estatal, Christina Caballero de la Rosa, lo cierto es que hasta hoy no han procedido en su contra, a pesar de las evidencias de su actuar indolente y negligente.

Ante lo que se deduce que la petición de desafuero para que Santos González Yescas deje el puesto, al igual como algunos de sus achichincles, como los titulares de “Desprotección” Civil y “Subdesarrollo” Urbano, sólo va a quedar en eso, aun y cuando aceptaran sus fallas en una rueda de prensa a la que convocaran, porque pasaron por alto que el Beer House no contaban con anuencia, ya que ni así lo habían inspeccionado. ¡Órale!

No obstante y que el de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Gustavo Salas Chávez, ya señalara que: “Estamos analizando todo el caudal de información que estamos requiriendo y que estamos recabando para establecer si hubo omisiones en el marco regulatorio-administrativo, y será sancionado quien haya tenido esas omisiones, particulares, o cualquier otro”, cuando es algo que está más claro que ni el agua. ¡Mínimo!

De lo que se deduce que todo quedará a nivel de la detención del responsable, un tal José Luis Limón Espinoza, quien ya fuera vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio y daño intencional cometido por siniestro incendiario, y quien tuvo que ser trasladado a otro penal para garantizar su seguridad, cuando el Beer House no tenía ni puertas de emergencia, entre otras irregularidades.

Que se hace la víctima cafre…Tocante a los que eluden sus irresponsabilidades, también está el sonado asunto del cafre, Nathan Karim, que el 5 de marzo del presente año arrollara a una familia en la colonia Cuauhtémoc y huyera, dejando gravemente heridos a Brenda y su hija Ximena, así como a su sobrino Favre, porque después de ser arrestado el 16 de junio en Tucson, ahora está pidiendo asilo político en EU.

Así que a cinco meses de que huyó como cobarde, lo que es el joven hermosillense todavía está buscando la forma de no enfrentar el resultado de sus actos, después de que se “pelara” la vecino Estado de Arizona, que es donde lo detuvieron y están procesando con miras a ser deportado, pero ahora está abogando porque le den la calidad de asilado, dizque porque su vida correría peligro en caso de ser regresado a Hermosillo. ¿Será?

Casi por nada es que Jesús Emmanuel Tapia, el padre de Ximena y esposo de Brenda, ya advirtiera que con esa acción de Nathan Karim, menos para que reciba el perdón de la familia, derivado de la forma en que está actuando, por lo que más que nunca están exigiendo que responda ante las instancias justicieras, aunado a que la exigencia es la de que les haga la reparación del daño, por como les alterara sus vidas. ¡A ese grado!

No en balde es por lo que Tapia apuntillara que: “Su cobardía nos hace cada vez enfurecer más, hubiera sido muy diferente si se hubiera quedado, pero vemos que es un muchacho con maldad, no quiere afrontar las consecuencias (…) no quiere nada, no lo podemos ayudar así tampoco”, ya que la manera en que se ha comportado en el “otro lado”, es lo que ha dificultado el que ya hubiera sido extraditado. ¡Palos!

Para el caso es por lo que Jesús Emmanuel afirmara que son infundados los señalamientos que hace, de que estaría en riesgo su integridad, al alclarar que nunca lo han amenazado, como tampoco a sus familiares, ante lo que asentara que: “No creo que proceda -la solicitud de asilo-, lo único que están haciendo es retrasando más esto, pero al fin y al cabo va a tener que venir a afrontar las consecuencias aquí a México”. ¡Pácatelas!

De mal en “píor” en el Issste…Al que vaya que no le ha faltado es al Hospital “Dr. Fernando Ocaranza” del Issste de Hermosillo, por como ahora se quedaran sin “luz” por alrededor de una hora, por un presunto “apagón” externo, lo que hizo que pacientes y sus familiares enfrentaran un calorón extremo, porque la planta eléctrica con la que “de milagro” cuentan sólo es para los aparatos de soporte vital. ¡Qué tal!

Razón por la cual es que los “chines y jotas” no se hicieran esperar contra los burocráticos operadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), luego de que a la clásica mediante un escueto comunicado por medio del departamento de “Incomunicación” Social “se lavaran las manos”, al asegurar que el problema fue generado por el suministro externo de energía eléctrica. ¡Eso dijeron!

En lo que es es un “corte de corriente” que los volvió a evidenciar, porque con eso se demostró que no poseen un sistema eléctrico para atender esos casos de emergencia, lo que provoca que se suspenda la operatividad de sus activiades, y únicamente queden funcionando aquellas áreas en las que hay enfermos concectados a máquinas de las que depende que sigan vivos, por lo que ese es el latente peligro en el que están. ¡Glúp!

Pues de lo que son los delegados Médico y Administrativo, Sergio Millán Cecela y Juan Ramírez Espinoza, está más que claro que no se hace uno, como lo exhibe el que también aflorara que ese noscomio carece del servicio de agua potable, por lo que no tienen ni para lavarse las manos cuando van al sanitario, por lo que a ese punto está la decadencia en su operar, y sin que se dignen a dar una explicación. ¡Ñácas!

Lo que refleja el porque de la desesperación y molestia que ya hay entre la derechohabiencia de ese viejo hospitalito de tercera de índole federal, por ya no tener ni lo más urgente, y ya no se diga medicamentos y una atención de primera, y es que antes que eso también tuvieron que llamar a los Bomberos para que bajaran “apupuchi” a los internados y fallecidos por las escaleras, al descomponérseles el elevador. ¡Ouch!

Correo electrónico: [email protected]

